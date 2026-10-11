Um garçom de 29 anos foi esfaqueado durante uma briga na noite deste sábado (10), na Rua Doze de Outubro, no bairro São Joaquim, em Araçatuba. A confusão envolveu ainda um auxiliar geral de 22 anos e uma vendedora de 27.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou o garçom com ferimentos de faca no abdômen e no pescoço, além de cortes na cabeça e na mão direita. Ele precisou de atendimento médico, com indicação de cirurgia.

Briga começou após discussão por isqueiro

De acordo com a versão apresentada pelo garçom, o casal consumia bebidas alcoólicas em frente à residência. Em determinado momento, o auxiliar geral pediu um cigarro e um isqueiro.