Um garçom de 29 anos foi esfaqueado durante uma briga na noite deste sábado (10), na Rua Doze de Outubro, no bairro São Joaquim, em Araçatuba. A confusão envolveu ainda um auxiliar geral de 22 anos e uma vendedora de 27.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou o garçom com ferimentos de faca no abdômen e no pescoço, além de cortes na cabeça e na mão direita. Ele precisou de atendimento médico, com indicação de cirurgia.
Briga começou após discussão por isqueiro
De acordo com a versão apresentada pelo garçom, o casal consumia bebidas alcoólicas em frente à residência. Em determinado momento, o auxiliar geral pediu um cigarro e um isqueiro.
Posteriormente, ao pedir o objeto de volta, houve uma discussão que terminou em luta corporal. O rapaz teria entrado na casa e retornado com facas, atingindo o garçom no abdômen.
Já o casal apresentou outra versão. Segundo os dois, o garçom teria iniciado a confusão e ameaçado a vendedora com um capacete, uma cadeira e um pedaço de madeira.
Ainda conforme esse relato, o auxiliar geral pegou uma faca para se defender após ser perseguido até o quintal da residência.
Três pessoas ficaram feridas
Além do garçom, o auxiliar geral sofreu escoriações e inchaço no braço, enquanto a vendedora apresentou cortes na cabeça. Todos receberam atendimento médico.
A Polícia Militar apreendeu duas facas e um soco-inglês. Após analisar as versões, o delegado de plantão registrou a ocorrência como lesão corporal e liberou os envolvidos.
A Polícia Civil também requisitou exames de corpo de delito para o auxiliar geral e a vendedora. O caso será encaminhado à unidade policial responsável pela região.
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