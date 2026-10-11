11 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA

Garçom é esfaqueado durante briga em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem Ilustrativa
A Polícia Militar apreendeu duas facas e um soco-inglês. Após analisar as versões, o delegado de plantão registrou a ocorrência como lesão corporal e liberou os envolvidos
A Polícia Militar apreendeu duas facas e um soco-inglês. Após analisar as versões, o delegado de plantão registrou a ocorrência como lesão corporal e liberou os envolvidos

Um garçom de 29 anos foi esfaqueado durante uma briga na noite deste sábado (10), na Rua Doze de Outubro, no bairro São Joaquim, em Araçatuba. A confusão envolveu ainda um auxiliar geral de 22 anos e uma vendedora de 27.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou o garçom com ferimentos de faca no abdômen e no pescoço, além de cortes na cabeça e na mão direita. Ele precisou de atendimento médico, com indicação de cirurgia.

Briga começou após discussão por isqueiro

De acordo com a versão apresentada pelo garçom, o casal consumia bebidas alcoólicas em frente à residência. Em determinado momento, o auxiliar geral pediu um cigarro e um isqueiro.

Posteriormente, ao pedir o objeto de volta, houve uma discussão que terminou em luta corporal. O rapaz teria entrado na casa e retornado com facas, atingindo o garçom no abdômen.

Já o casal apresentou outra versão. Segundo os dois, o garçom teria iniciado a confusão e ameaçado a vendedora com um capacete, uma cadeira e um pedaço de madeira.

Ainda conforme esse relato, o auxiliar geral pegou uma faca para se defender após ser perseguido até o quintal da residência.

Três pessoas ficaram feridas

Além do garçom, o auxiliar geral sofreu escoriações e inchaço no braço, enquanto a vendedora apresentou cortes na cabeça. Todos receberam atendimento médico.

A Polícia Militar apreendeu duas facas e um soco-inglês. Após analisar as versões, o delegado de plantão registrou a ocorrência como lesão corporal e liberou os envolvidos.

A Polícia Civil também requisitou exames de corpo de delito para o auxiliar geral e a vendedora. O caso será encaminhado à unidade policial responsável pela região.

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