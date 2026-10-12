12 de outubro de 2026
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Motociclista é preso após atropelar idosa em Birigui

Por Vitor Moretti/Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Polícia Militar
A polícia recolheu a motocicleta ao pátio devido às irregularidades constatadas. O veículo apresentava mau estado de conservação e estava com o licenciamento vencido
A polícia recolheu a motocicleta ao pátio devido às irregularidades constatadas. O veículo apresentava mau estado de conservação e estava com o licenciamento vencido

Um motociclista de 41 anos foi preso na noite deste domingo (11), após atropelar uma idosa de 65 anos no bairro Thereza Maria Barbieri, em Birigui. Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Achelino Moimaz com a Avenida José Ravagnani. De acordo com o relato do motociclista, ele seguia em uma Yamaha YBR 125, no sentido centro, quando atingiu a mulher que atravessava a via.

Idosa foi socorrida ao pronto-socorro

A vítima sofreu escoriações no rosto e reclamava de fortes dores na cabeça. Uma equipe de resgate prestou os primeiros atendimentos e a encaminhou ao Pronto-Socorro Municipal.

Posteriormente, os policiais estiveram na unidade de saúde e receberam informações sobre o estado da paciente. Segundo a equipe médica, a avaliação inicial não indicava ferimentos graves. No entanto, a idosa ainda aguardava exames complementares.

Motociclista apresentava sinais de embriaguez

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais perceberam que o motociclista apresentava fala pastosa, odor de álcool e dificuldade para caminhar.

Além disso, o homem recusou o teste do etilômetro, conhecido como bafômetro. Diante dos sinais constatados, os militares deram voz de prisão ao condutor.

A Polícia Militar também acionou a perícia, que compareceu ao cruzamento para realizar os trabalhos técnicos.

Condutor permaneceu preso

Após a ocorrência, os policiais levaram o motociclista ao Distrito Policial Central de Birigui. A autoridade policial confirmou a prisão em flagrante e registrou o caso com base nos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), relacionados à lesão corporal culposa na direção de veículo e à condução sob influência de álcool ou outra substância psicoativa.

O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Além disso, a polícia recolheu a motocicleta ao pátio devido às irregularidades constatadas. O veículo apresentava mau estado de conservação e estava com o licenciamento vencido.

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