Um motociclista de 41 anos foi preso na noite deste domingo (11), após atropelar uma idosa de 65 anos no bairro Thereza Maria Barbieri, em Birigui. Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Achelino Moimaz com a Avenida José Ravagnani. De acordo com o relato do motociclista, ele seguia em uma Yamaha YBR 125, no sentido centro, quando atingiu a mulher que atravessava a via.

Idosa foi socorrida ao pronto-socorro