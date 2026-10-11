Dois homens, de 27 e 29 anos, foram presos em flagrante na tarde deste sábado (10), após ameaçarem clientes e funcionários de um supermercado na Avenida Brasília, no bairro Vila São Paulo, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu um chamado após a dupla intimidar pessoas no estabelecimento com barras de ferro.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram os suspeitos na área de segurança do supermercado. Durante a abordagem, os dois teriam avançado contra um guarda e feito ameaças.