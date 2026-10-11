Dois homens, de 27 e 29 anos, foram presos em flagrante na tarde deste sábado (10), após ameaçarem clientes e funcionários de um supermercado na Avenida Brasília, no bairro Vila São Paulo, em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu um chamado após a dupla intimidar pessoas no estabelecimento com barras de ferro.
Ao chegarem ao local, os agentes encontraram os suspeitos na área de segurança do supermercado. Durante a abordagem, os dois teriam avançado contra um guarda e feito ameaças.
Os agentes apreenderam três barras de metal enferrujadas e precisaram utilizar algemas para conter os envolvidos.
Suspeitos ameaçaram guardas de morte
Durante o deslocamento à delegacia, os detidos teriam ameaçado matar um dos guardas nas proximidades da rodoviária. Além disso, afirmaram ser integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme o registro policial.
Um deles disse que mandaria três pessoas para matar o agente e ameaçou sua família. Já o outro chamou os guardas de "folgados".
Na delegacia, o suspeito de 27 anos teria cuspido no rosto de um guarda e afirmado que as consequências seriam graves para ele. Os dois também chutaram repetidamente as portas das celas, segundo o boletim.
Funcionário relata ameaças anteriores
Um funcionário do setor de prevenção de perdas do supermercado relatou que a dupla já havia ameaçado e tentado agredir clientes e trabalhadores em outras ocasiões.
Em depoimento, um dos detidos admitiu ter resistido à abordagem, mas negou as demais acusações. O outro reconheceu ter chamado os guardas de "folgados", porém negou resistência e afirmou não se lembrar das ameaças porque estava embriagado.
A Polícia Civil confirmou as prisões em flagrante por ameaça e desacato. Um dos envolvidos também responderá por resistência.
Para o suspeito de 27 anos, a autoridade policial não arbitrou fiança e solicitou à Justiça a conversão da prisão em preventiva. Já para o outro, estabeleceu fiança de R$ 625, que não havia sido paga até o encerramento do boletim.
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