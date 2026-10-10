Um motorista de 61 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após bater uma caminhonete Fiat Strada contra um carro estacionado em Araçatuba. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (9), na Rua Antônio Afonso de Toledo, no bairro Vila Mendonça.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares faziam patrulhamento quando receberam um chamado sobre o acidente. Ao chegarem ao endereço, encontraram uma ambulância do Samu deixando o local após socorrer o motorista da caminhonete.

Segundo informações colhidas pelos policiais, o condutor da Fiat Strada teria atingido a traseira de um Chevrolet Astra que estava devidamente estacionado. O impacto provocou danos ao automóvel.