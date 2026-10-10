Um motorista de 61 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante após bater uma caminhonete Fiat Strada contra um carro estacionado em Araçatuba. O acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (9), na Rua Antônio Afonso de Toledo, no bairro Vila Mendonça.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares faziam patrulhamento quando receberam um chamado sobre o acidente. Ao chegarem ao endereço, encontraram uma ambulância do Samu deixando o local após socorrer o motorista da caminhonete.
Segundo informações colhidas pelos policiais, o condutor da Fiat Strada teria atingido a traseira de um Chevrolet Astra que estava devidamente estacionado. O impacto provocou danos ao automóvel.
Durante a vistoria, os agentes encontraram uma pizza embalada e duas garrafas de cerveja fechadas no interior da caminhonete.
Motorista apresentava sinais de embriaguez
Após o atendimento inicial, os policiais foram até o pronto-socorro municipal, onde encontraram o motorista da caminhonete.
Segundo o registro policial, o homem apresentava sinais de embriaguez, como voz pastosa, olhos avermelhados e dificuldade para caminhar.
Os agentes ofereceram o teste do bafômetro, mas ele recusou. Diante da situação, a autoridade policial determinou a realização de um exame clínico, que apontou resultado positivo para embriaguez.
Em seguida, a Polícia Civil decretou a prisão em flagrante do motorista pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
A autoridade policial arbitrou fiança de R$ 2 mil. O homem pagou o valor e, posteriormente, deixou a delegacia.
Além disso, a polícia apreendeu administrativamente a caminhonete, que não apresentava condições de circulação.
Proprietário de carro atingido busca reparação
Ainda conforme o boletim de ocorrência, os policiais não conseguiram localizar o proprietário do Astra logo após o acidente.
Posteriormente, a esposa do dono compareceu ao plantão policial. Ela contou que havia utilizado o veículo no início da noite para ir até a residência de uma idosa, onde trabalha como cuidadora.
A mulher relatou que ouviu um barulho, mas não saiu para verificar o que havia acontecido porque estava dando banho na paciente. Somente depois soube que o carro havia sofrido danos.
A perícia técnica também esteve no local do acidente. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.
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