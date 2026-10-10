O obituário deste sábado (10) reúne informações sobre velórios e sepultamentos em Araçatuba, Birigui e Guararapes. Ao todo, seis pessoas constam na relação de falecimentos, com idades entre 30 e 79 anos.
Confira os nomes, horários e locais das cerimônias de despedida.
Araçatuba
Izaura da Afonsa Pires Silva – 79 anos
- Velório: Capela Prestes Maia, desde sexta-feira (9), às 13h30.
- Sepultamento: sábado (10), às 9h, no Cemitério Recanto de Paz.
Gilson Costa Lage – 66 anos
- Velório: Capela Saudade, desde sexta-feira (9), às 18h.
- Sepultamento: sábado (10), às 15h30, no Cemitério Recanto de Paz.
Ana Maria Lima Ferreira – 30 anos
- Velório: Capela Prestes Maia, neste sábado (10), às 7h30.
- Sepultamento: sábado (10), às 14h30, no Cemitério Recanto de Paz.
Nilceu Salva – 71 anos
- Velório: sábado (10), às 12h, em Guararapes.
- Sepultamento: sábado (10), no Cemitério de Guararapes. O horário não foi informado.
Birigui
João Possamai – 76 anos
- Velório: sábado (10), a partir das 6h, no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui.
- Sepultamento: sábado (10), às 15h, no Cemitério Municipal da Consolação.
Aparecido Juvencio de Almeida – 72 anos
- Velório: sábado (10), a partir das 6h, no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui.
- Sepultamento: sábado (10), às 16h, no Cemitério Municipal da Consolação.
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