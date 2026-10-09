O ex-vereador de Araçatuba Evandro Molina foi preso em flagrante no início da tarde desta sexta-feira (9), suspeito de crimes contra a saúde pública e as relações de consumo. Ele estava em um imóvel no bairro Jussara, onde funcionava uma fábrica clandestina de espetinhos e hambúrgueres artesanais. O irmão dele também acabou preso.
Policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão no endereço, com apoio de agentes do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Durante a fiscalização, as equipes encontraram aproximadamente 500 quilos de carnes sem registro, armazenadas em condições inadequadas.
A reportagem acompanhou a diligência durante a manhã. Segundo o delegado Marcel Basso, responsável pela operação, o imóvel já havia sido alvo de fiscalização em julho deste ano, quando as equipes apreenderam e descartaram 2,7 toneladas de produtos de origem animal sem registro nos órgãos competentes.
Apesar da primeira apreensão, novas denúncias indicaram que a atividade clandestina continuava. Por isso, a Polícia Civil solicitou à Justiça um novo mandado de busca e apreensão.
“Infelizmente, um cenário muito semelhante ao de julho foi encontrado ali. Não existe documentação legal para o funcionamento da fábrica, embora as carnes continuem armazenadas ali”, afirmou o delegado.
Fiscalização encontra 500 quilos de carnes
Durante a operação desta sexta-feira, os agentes encontraram aproximadamente 500 quilos de carnes variadas, principalmente linguiças, sem registro e armazenadas em condições inadequadas.
Além disso, os fiscais constataram que o imóvel passava por obras, situação que também impede a produção de alimentos nas condições verificadas.
“Nós vamos lavrar o auto de infração e o auto de imposição de penalidade para o descarte de material impróprio para o consumo humano. Por lei, é proibido produzir durante a reforma, e aqui não há nenhuma autorização de produção”, explicou Rafael Silva Cipriano, coordenador do Serviço de Inspeção Municipal.
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