O ex-vereador de Araçatuba Evandro Molina foi preso em flagrante no início da tarde desta sexta-feira (9), suspeito de crimes contra a saúde pública e as relações de consumo. Ele estava em um imóvel no bairro Jussara, onde funcionava uma fábrica clandestina de espetinhos e hambúrgueres artesanais. O irmão dele também acabou preso.

Policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão no endereço, com apoio de agentes do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Durante a fiscalização, as equipes encontraram aproximadamente 500 quilos de carnes sem registro, armazenadas em condições inadequadas.

A reportagem acompanhou a diligência durante a manhã. Segundo o delegado Marcel Basso, responsável pela operação, o imóvel já havia sido alvo de fiscalização em julho deste ano, quando as equipes apreenderam e descartaram 2,7 toneladas de produtos de origem animal sem registro nos órgãos competentes.