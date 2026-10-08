A reforma do Terminal Rodoviário Municipal de Penápolis entrou no centro de uma cobrança por esclarecimentos na Câmara Municipal nesta semana. O vereador Francisco José Mendes, o Tiquinho (MDB), apresentou um requerimento solicitando informações à Prefeitura sobre os serviços realizados no local e a aplicação dos recursos públicos.

Entre os pontos levantados pelo parlamentar, está a substituição da cobertura do terminal. Tiquinho quer saber se foi necessário realizar suplementação ou alguma mudança no orçamento para viabilizar o serviço. Caso tenha ocorrido alteração, ele pede que sejam informados os valores previstos e efetivamente utilizados.

O vereador também questiona qual empresa foi contratada para executar a reforma e quais foram os procedimentos adotados para a contratação. Outro pedido é pela identificação do servidor municipal responsável pela fiscalização da obra.