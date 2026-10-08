A reforma do Terminal Rodoviário Municipal de Penápolis entrou no centro de uma cobrança por esclarecimentos na Câmara Municipal nesta semana. O vereador Francisco José Mendes, o Tiquinho (MDB), apresentou um requerimento solicitando informações à Prefeitura sobre os serviços realizados no local e a aplicação dos recursos públicos.
Entre os pontos levantados pelo parlamentar, está a substituição da cobertura do terminal. Tiquinho quer saber se foi necessário realizar suplementação ou alguma mudança no orçamento para viabilizar o serviço. Caso tenha ocorrido alteração, ele pede que sejam informados os valores previstos e efetivamente utilizados.
O vereador também questiona qual empresa foi contratada para executar a reforma e quais foram os procedimentos adotados para a contratação. Outro pedido é pela identificação do servidor municipal responsável pela fiscalização da obra.
A documentação também deverá esclarecer se os trabalhos já foram oficialmente recebidos pela Prefeitura, seja de maneira provisória ou definitiva.
Um dos problemas apontados no requerimento envolve a ocorrência de goteiras e vazamentos durante os períodos de chuva. A intenção é saber se a fiscalização já identificou as infiltrações e se a empresa responsável foi comunicada oficialmente para providenciar os reparos.
Segundo os relatos apresentados por ele, a estrutura anterior teria aproximadamente 12 centímetros, enquanto a nova camada teria cerca de 4 centímetros.
Outro questionamento envolve os banheiros do terminal. Conforme as informações apresentadas pelo vereador, os espaços estariam prontos há alguns meses, mas ainda não teriam sido liberados para uso da população.
A solicitação busca garantir transparência sobre a utilização dos recursos públicos e verificar se os serviços entregues estão de acordo com o que foi previsto no contrato.
Caso sejam identificadas falhas na execução, o vereador defende que os problemas sejam corrigidos pela empresa responsável, conforme as obrigações estabelecidas no contrato.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.