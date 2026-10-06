Araçatuba terminou as Eleições 2026 sem eleger um representante diretamente ligado ao município para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Dilador Borges (PSD) recebeu 65.589 votos em todo o Estado, enquanto João Pedro Pugina (PL) somou 58.337. Apesar das votações, ambos ficaram como segundos suplentes de seus partidos.
Entre os candidatos eleitos com bases políticas em outros municípios, Eduarda Campopiano (PL) foi a mais votada em Araçatuba, com 3.946 votos, segundo o levantamento dos resultados da Justiça Eleitoral.
Na sequência aparecem Professora Bebel (PT), com 1.367 votos, e Eduardo Suplicy (PT), com 1.224. Sofia Favero (PSOL) recebeu 1.083 votos e Carlos Giannazi (PSOL), 1.066.
O levantamento considera exclusivamente os candidatos que conquistaram cadeiras na Alesp e a votação recebida por eles em Araçatuba. Não se trata, portanto, da classificação geral dos candidatos a deputado estadual mais votados no município.
Outros deputados eleitos
Reinaldo Alguz (MDB) recebeu 978 votos em Araçatuba, seguido por Paulo Fiorilo (PT), com 914; Sebastião Santos (Republicanos), com 813; e Dani Alonso (PL), com 742.
Também aparecem Paula da Bancada Feminista (PSOL), com 561 votos; Marcolino (PT), com 489; Rafa Minato (Missão), com 466; Itamar Borges (MDB), com 414; e Valdomiro Lopes (PSB), com 408.
Leonardo Grandini (PT) somou 362 votos, enquanto Marcos Damasio (PL) recebeu 354 e Monica das Pretas (PSOL), 335.
Embora os dois candidatos de Araçatuba não tenham conquistado uma cadeira, os resultados mostram que parte do eleitorado municipal também votou em parlamentares eleitos com atuação política em outras regiões do Estado.
Mais de 97 mil votos nominais
A votação para deputado estadual em Araçatuba registrou 112.389 votos, conforme o levantamento.
Desse total, 102.761 foram considerados válidos, sendo 97.724 votos nominais, destinados aos candidatos, e 5.037 votos de legenda.
Outros 5.977 votos foram em branco, 3.387 nulos e 264 aparecem como anulados sub judice.
Ao todo, São Paulo elegeu 94 deputados estaduais para a próxima legislatura da Alesp.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.