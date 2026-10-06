Araçatuba terminou as Eleições 2026 sem eleger um representante diretamente ligado ao município para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Dilador Borges (PSD) recebeu 65.589 votos em todo o Estado, enquanto João Pedro Pugina (PL) somou 58.337. Apesar das votações, ambos ficaram como segundos suplentes de seus partidos.

Entre os candidatos eleitos com bases políticas em outros municípios, Eduarda Campopiano (PL) foi a mais votada em Araçatuba, com 3.946 votos, segundo o levantamento dos resultados da Justiça Eleitoral.

Na sequência aparecem Professora Bebel (PT), com 1.367 votos, e Eduardo Suplicy (PT), com 1.224. Sofia Favero (PSOL) recebeu 1.083 votos e Carlos Giannazi (PSOL), 1.066.