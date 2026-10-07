07 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira (7) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (7)
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (7)

Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (7), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

NORMA RODRIGUES DE OLIVEIRA – Araçatuba
Idade: 79 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 06/10/2026, às 19h15
Sepultamento: 07/10/2026, às 15h
Local: Cemitério Jardim da Luz  


JOSE CARLOS DE SOUZA – Birigui
Idade: 63 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 06/10/2026, às 16h
Sepultamento: 07/10/2026, às 9h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui  


FLORENTINO PECOSQUI – Piacatu
Idade: 66 anos
Velório: Velório Municipal de Piacatu
Data: 06/10/2026, às 14h
Sepultamento: 07/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Municipal de Piacatu  


ARLINDO FERREIRA DE MELO – Birigui
Idade: 84 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 07/10/2026, às 7h
Sepultamento: 07/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

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