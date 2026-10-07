Termina nesta quinta-feira (8) o prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Birigui que oferece 10 vagas imediatas para Professor Auxiliar, além da formação de cadastro reserva. A seleção é destinada à Secretaria Municipal de Educação.
Os candidatos têm até as 23h59 para realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio da plataforma do Instituto ACCESS, responsável pela organização do concurso.
A taxa de participação é de R$ 54 e pode ser paga por boleto bancário ou Pix. O edital também prevê possibilidade de isenção para candidatos que se enquadrem nas situações previstas na legislação municipal, incluindo casos relacionados à doação de sangue, prestação de serviços à Justiça Eleitoral e cadastro no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (Redome).
Requisitos e salário
Para concorrer às vagas, é necessário ter licenciatura plena em Pedagogia ou formação em Normal Superior, com habilitação para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
A jornada poderá chegar a 40 horas semanais, nos períodos da manhã e/ou tarde, conforme a necessidade da rede municipal e as regras de atribuição de classes, turmas e aulas.
O vencimento previsto no edital é de R$ 30,53 por hora-aula. Além da remuneração, os profissionais poderão receber benefícios previstos pela legislação municipal, incluindo vale-alimentação e prêmio de assiduidade, que juntos podem chegar a R$ 1.250.
Os aprovados poderão ser convocados para diferentes unidades da rede municipal de ensino, de acordo com a necessidade da administração e a compatibilidade entre a habilitação profissional e a função.
A aplicação está prevista para 29 de novembro de 2026, em Birigui, podendo ocorrer também em municípios próximos, caso a quantidade de inscritos ultrapasse a capacidade disponível na cidade. A avaliação será realizada no período da tarde, das 14h às 17h.
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