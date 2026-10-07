Termina nesta quinta-feira (8) o prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Birigui que oferece 10 vagas imediatas para Professor Auxiliar, além da formação de cadastro reserva. A seleção é destinada à Secretaria Municipal de Educação.

Os candidatos têm até as 23h59 para realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio da plataforma do Instituto ACCESS, responsável pela organização do concurso.

A taxa de participação é de R$ 54 e pode ser paga por boleto bancário ou Pix. O edital também prevê possibilidade de isenção para candidatos que se enquadrem nas situações previstas na legislação municipal, incluindo casos relacionados à doação de sangue, prestação de serviços à Justiça Eleitoral e cadastro no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (Redome).

Requisitos e salário