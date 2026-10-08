O boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil detalhou as circunstâncias do confronto entre policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e André Moura de Souza, de 36 anos, conhecido como “Geminho”, que morreu na noite desta quarta-feira, 7, no bairro Atlântico, em Araçatuba.

Segundo o registro policial, uma equipe do Baep havia recebido uma denúncia de que um homem estaria efetuando disparos de arma de fogo e ameaçando moradores na região. Os policiais seguiram até o local e identificaram um Toyota Corolla cinza que seria conduzido por André.

Durante a tentativa de abordagem, o motorista teria freado bruscamente. Conforme o relato dos policiais, o condutor da viatura precisou fazer uma manobra para evitar uma colisão.