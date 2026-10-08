O boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil detalhou as circunstâncias do confronto entre policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e André Moura de Souza, de 36 anos, conhecido como “Geminho”, que morreu na noite desta quarta-feira, 7, no bairro Atlântico, em Araçatuba.
Segundo o registro policial, uma equipe do Baep havia recebido uma denúncia de que um homem estaria efetuando disparos de arma de fogo e ameaçando moradores na região. Os policiais seguiram até o local e identificaram um Toyota Corolla cinza que seria conduzido por André.
Durante a tentativa de abordagem, o motorista teria freado bruscamente. Conforme o relato dos policiais, o condutor da viatura precisou fazer uma manobra para evitar uma colisão.
Na sequência, os agentes desembarcaram e se aproximaram do veículo para realizar a abordagem. Ainda segundo a versão apresentada pela equipe, André teria se virado em direção aos policiais portando uma arma de fogo.
Dez disparos foram efetuados
Diante da suposta ameaça, os policiais efetuaram dez disparos. De acordo com o boletim, foram quatro tiros de fuzil calibre 5,56 e seis de pistola calibre .40.
Após os disparos, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a equipe médica constatou a morte de André ainda no local.
O registro aponta que o homem apresentava ferimentos provocados por disparos no tórax e nos braços.
A arma que estaria com André foi identificada como uma pistola Taurus TH9, calibre 9 mm, com sinais de oxidação.
Polícia apreendeu arma e drogas
Durante a perícia, os policiais apreenderam a pistola, que estava com 16 munições intactas e uma munição no carregador.
Também foram encontrados quatro microtubos com aproximadamente quatro gramas de uma substância registrada como cocaína, além de um celular, uma cédula de R$ 5 e uma folha com anotações.
No interior do Corolla, a perícia localizou ainda dois projéteis e fragmentos. As armas utilizadas pelos policiais militares foram entregues para exames de eficácia e para verificar a ocorrência de disparos recentes.
A Polícia Civil solicitou exames residuográficos nos policiais envolvidos e realizou a perícia no local. O trabalho ficou sob responsabilidade da Polícia Técnico-Científica.
O caso foi comunicado ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), por meio do setor de homicídios, e ao Ministério Público.
As circunstâncias do confronto e da morte serão apuradas pelas autoridades competentes.
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