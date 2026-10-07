Em mais uma tentativa de combater o descarte irregular de lixo e resíduos, a Prefeitura de Araçatuba pretende pagar recompensas a moradores que fizerem denúncias que ajudem a identificar os responsáveis pelas infrações. O projeto de lei foi apresentado nesta quarta-feira (7) à imprensa e a vereadores e deve seguir para a Câmara Municipal na próxima semana.

O anúncio foi feito pelo prefeito Lucas Zanatta e pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Marcelo Marques. Também participaram o presidente do Condema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente), Alberto Pinto da Silva, a presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Mariana Oliveira, a primeira-dama, Priscila Zanatta, e os vereadores Gilberto Batata Mantovani, Fernando Fabris, João Moreira e Hideto Honda.

Segundo a Prefeitura, Araçatuba possui atualmente mais de 160 pontos de descarte irregular. Além disso, o município afirma gastar cerca de R$ 4 milhões por ano com a limpeza desses locais.