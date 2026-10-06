A GS Inima Samar iniciou essa semana uma campanha para atualizar os dados cadastrais de consumidores atendidos pela concessionária em Araçatuba. A iniciativa ocorre durante o mês de outubro e busca corrigir informações incompletas ou desatualizadas no cadastro dos usuários.
Os moradores que precisam fazer a atualização estão sendo comunicados durante a leitura mensal realizada pelos agentes comerciais da empresa. A orientação é que, após receber o aviso, o cliente utilize os canais oficiais de atendimento da concessionária para regularizar as informações.
A medida está relacionada à implantação da NFAg, a Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica. O novo documento deverá substituir o modelo tradicional da fatura de água e esgoto e faz parte das mudanças previstas para o setor de saneamento diante das novas regras tributárias.
Com a alteração, a conta passa a ter também função fiscal, o que exige que os dados dos consumidores estejam corretos para a emissão dos documentos.
De acordo com a concessionária, a atualização cadastral contribui para evitar inconsistências na emissão das notas e permite maior segurança nas informações utilizadas no faturamento.
O gerente Comercial da GS Inima Samar, Luis Henrique Rodrigues, reforçou a importância de os consumidores manterem os dados pessoais atualizados para que a documentação seja emitida corretamente.
Os clientes podem realizar a atualização cadastral pelo WhatsApp (11) 95020-6424 e pelo Call Center, no número 0800 770 2295.
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