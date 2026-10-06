A GS Inima Samar iniciou essa semana uma campanha para atualizar os dados cadastrais de consumidores atendidos pela concessionária em Araçatuba. A iniciativa ocorre durante o mês de outubro e busca corrigir informações incompletas ou desatualizadas no cadastro dos usuários.

Os moradores que precisam fazer a atualização estão sendo comunicados durante a leitura mensal realizada pelos agentes comerciais da empresa. A orientação é que, após receber o aviso, o cliente utilize os canais oficiais de atendimento da concessionária para regularizar as informações.

A medida está relacionada à implantação da NFAg, a Nota Fiscal de Água e Saneamento Eletrônica. O novo documento deverá substituir o modelo tradicional da fatura de água e esgoto e faz parte das mudanças previstas para o setor de saneamento diante das novas regras tributárias.