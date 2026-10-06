O tempo deve permanecer instável nesta terça-feira (6) em diferentes regiões do estado de São Paulo. A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, principalmente no centro-oeste paulista e em áreas próximas à divisa com o Paraná.
A região de Araçatuba ainda deve enfrentar instabilidade nos próximos dias após as fortes chuvas registradas no domingo (4). O temporal provocou quedas de árvores, transtornos no fornecimento de energia elétrica e rajadas de vento que ultrapassaram 110 km/h em alguns pontos.
Para esta terça-feira (6) e quarta-feira (7), a previsão do IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp de Bauru aponta tempo parcialmente nublado em Araçatuba, mas com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia.
Entre terça e quarta, o acumulado de precipitação pode se aproximar dos 40 milímetros, segundo a previsão meteorológica. A ocorrência de novas pancadas também pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento.
Segundo a previsão meteorológica, as áreas de instabilidade podem provocar chuva acompanhada de descargas elétricas e rajadas de vento. Também existe possibilidade de ocorrência pontual de granizo durante os temporais.
A combinação entre chuva intensa, raios e vento forte pode provocar quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e pontos de alagamento, especialmente durante os períodos de maior intensidade.
A orientação é que, durante tempestades, moradores evitem permanecer em áreas abertas e não se abriguem debaixo de árvores. Motoristas também devem redobrar a atenção em trechos com baixa visibilidade ou acúmulo de água.
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