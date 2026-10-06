O tempo deve permanecer instável nesta terça-feira (6) em diferentes regiões do estado de São Paulo. A previsão indica possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, principalmente no centro-oeste paulista e em áreas próximas à divisa com o Paraná.

A região de Araçatuba ainda deve enfrentar instabilidade nos próximos dias após as fortes chuvas registradas no domingo (4). O temporal provocou quedas de árvores, transtornos no fornecimento de energia elétrica e rajadas de vento que ultrapassaram 110 km/h em alguns pontos.

Para esta terça-feira (6) e quarta-feira (7), a previsão do IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp de Bauru aponta tempo parcialmente nublado em Araçatuba, mas com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia.