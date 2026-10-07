A Santa Casa de Araçatuba recebeu 40 órteses ortopédicas destinadas ao tratamento de bebês e crianças com pé torto congênito. Os equipamentos foram entregues pelo Rotary Club Araçatuba Cruzeiro do Sul durante cerimônia realizada na noite de segunda-feira (5).

A doação foi viabilizada por meio de uma parceria com o Rotary Club de São Carlos-Norte e o projeto “Mudando a Vida das Crianças com Pé Torto no Brasil”, coordenado pelo ortopedista pediátrico Ricardo Innecco de Castro.

A iniciativa de trazer os equipamentos para Araçatuba partiu da ortopedista pediátrica Renata Esteves Cassiano, coordenadora do Ambulatório de Ortopedia Pediátrica da Santa Casa.