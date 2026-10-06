Quem pretende comprar presentes para o Dia das Crianças em Araçatuba pode encontrar diferenças expressivas de preços entre as lojas. Pesquisa da Fundação Procon-SP identificou variações de até 200,20% no valor de um mesmo brinquedo comercializado no município.
O levantamento foi realizado nos dias 17 e 18 de setembro por uma equipe do Núcleo Regional de Presidente Prudente. Foram visitados cinco estabelecimentos, com comparação de preços de 56 produtos, entre jogos, massas de modelar, bonecas e bonecos.
Segundo o Procon-SP, nem todos os itens pesquisados estavam disponíveis em todas as lojas.
Mesmo brinquedo custa até o triplo
A maior diferença foi encontrada na Massa de Modelar Kit Unicórnios, da Estrela, vendida por R$ 9,99 no estabelecimento mais barato e por R$ 29,99 no mais caro.
A diferença de R$ 20 representa uma variação de 200,20%. Na prática, o consumidor pode pagar aproximadamente três vezes o menor preço pelo mesmo produto.
Outro destaque foi um estabelecimento localizado na rua Duque de Caxias, que apresentou a maior quantidade de produtos com os menores preços: 18 dos 50 itens encontrados na loja.
Valores podem mudar
O Procon-SP ressalta que os preços foram registrados nos dias da pesquisa e podem sofrer alterações até o momento da compra.
Promoções, descontos e condições especiais de pagamento também podem modificar os valores encontrados.
O levantamento tem como objetivo oferecer uma referência para que os consumidores comparem preços antes de comprar os presentes do Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro.
Segurança dos brinquedos
Além dos preços, o Procon orienta os consumidores a verificar a faixa etária indicada na embalagem e a presença do selo de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
A certificação indica que o produto foi submetido a avaliações de segurança previstas nas normas aplicáveis, relacionadas a riscos como intoxicação, choque elétrico e ferimentos.
A escolha também deve considerar a idade e os interesses da criança, além das condições de pagamento oferecidas pelas lojas.
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