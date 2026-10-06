Quem pretende comprar presentes para o Dia das Crianças em Araçatuba pode encontrar diferenças expressivas de preços entre as lojas. Pesquisa da Fundação Procon-SP identificou variações de até 200,20% no valor de um mesmo brinquedo comercializado no município.

O levantamento foi realizado nos dias 17 e 18 de setembro por uma equipe do Núcleo Regional de Presidente Prudente. Foram visitados cinco estabelecimentos, com comparação de preços de 56 produtos, entre jogos, massas de modelar, bonecas e bonecos.

Segundo o Procon-SP, nem todos os itens pesquisados estavam disponíveis em todas as lojas.

Mesmo brinquedo custa até o triplo