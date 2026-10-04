A atualização da apuração para deputado estadual em São Paulo mudou o cenário para os candidatos de Araçatuba. Com 99,86% das seções totalizadas neste domingo (4), o vereador João Pedro Pugina (PL) e o ex-prefeito Dilador Borges (PSD), que chegaram a aparecer entre os eleitos durante a apuração, já não figuravam na relação de candidatos que conquistavam uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Pugina somava 58.233 votos, enquanto Dilador alcançava 65.578 votos em todo o Estado. Apesar das votações expressivas, os dois estavam fora da relação de eleitos apresentada pela Justiça Eleitoral nessa etapa da totalização.
Outro candidato da região, André Firmino, de Birigui, aparecia com 21.256 votos.
Votação individual não garante eleição
Diferentemente das eleições majoritárias, como as disputas para prefeito e senador, a escolha dos deputados estaduais segue o sistema proporcional. Por isso, ter mais votos individualmente que outro candidato não significa necessariamente conquistar uma cadeira.
Os votos dados aos candidatos e à legenda entram no cálculo que determina quantas vagas cada partido ou federação obtém. A definição envolve o quociente eleitoral, o quociente partidário e as regras para distribuição das vagas remanescentes, além das exigências de votação mínima previstas na legislação.
O quociente eleitoral é calculado a partir da divisão dos votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. Em São Paulo, são 94 vagas na Assembleia Legislativa.
Já o quociente partidário ajuda a determinar inicialmente quantas cadeiras cabem a cada partido ou federação. Depois dessa etapa, as vagas que permanecem sem preenchimento são distribuídas conforme as regras das chamadas sobras eleitorais.
É essa dinâmica que faz com que a relação de candidatos considerados eleitos possa mudar durante a totalização.
Por que Pugina e Dilador apareceram entre os eleitos?
Durante a apuração, o cálculo da composição da Assembleia é refeito à medida que novos votos entram no sistema.
Pugina e Dilador chegaram a aparecer na relação de eleitos quando a totalização ainda estava em andamento. Com a incorporação de novos boletins de urna, mudaram não apenas as votações individuais, mas também os totais obtidos pelos partidos e federações e, consequentemente, a distribuição provisória das 94 cadeiras.
Com 99,86% das seções totalizadas, os dois candidatos de Araçatuba já não apareciam entre os eleitos.
A situação ilustra uma característica das eleições proporcionais: candidatos com votação individual maior podem ficar sem mandato, enquanto outros com menos votos podem ser eleitos, dependendo do desempenho de seus respectivos partidos ou federações e da distribuição das vagas.
Região pode continuar sem cadeira
A mudança na reta final da apuração frustrou, até essa parcial, a expectativa de Araçatuba voltar a ter representação diretamente ligada à cidade na Assembleia Legislativa.
Com 99,86% das seções totalizadas, Pugina e Dilador permaneciam fora da relação de eleitos. O quadro, porém, ainda dependia da conclusão da totalização oficial para ser tratado como definitivo.
A região está sem representante próprio na Alesp desde a legislatura iniciada em 2023. Nas eleições de 2022, Roque Barbiere, o Roquinho (Avante), recebeu 29.339 votos e não conseguiu a reeleição, encerrando uma sequência de oito mandatos consecutivos.
Quatro anos antes, em 2018, Roquinho havia sido reeleito com 70.076 votos.
A composição definitiva da bancada paulista será confirmada após a conclusão da totalização pela Justiça Eleitoral.
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