A atualização da apuração para deputado estadual em São Paulo mudou o cenário para os candidatos de Araçatuba. Com 99,86% das seções totalizadas neste domingo (4), o vereador João Pedro Pugina (PL) e o ex-prefeito Dilador Borges (PSD), que chegaram a aparecer entre os eleitos durante a apuração, já não figuravam na relação de candidatos que conquistavam uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Pugina somava 58.233 votos, enquanto Dilador alcançava 65.578 votos em todo o Estado. Apesar das votações expressivas, os dois estavam fora da relação de eleitos apresentada pela Justiça Eleitoral nessa etapa da totalização.

Outro candidato da região, André Firmino, de Birigui, aparecia com 21.256 votos.

Votação individual não garante eleição