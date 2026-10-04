O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), fez um balanço dos resultados das Eleições 2026 na noite deste domingo (4) e lamentou a mudança ocorrida na reta final da apuração para deputado estadual. João Pedro Pugina (PL) e Dilador Borges (PSD) chegaram a aparecer entre os eleitos para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), mas deixaram a relação conforme a totalização avançou.

Durante a campanha, Zanatta declarou apoio publicamente a Pugina. Na avaliação do prefeito, a votação obtida pelo vereador demonstra potencial de crescimento político, apesar de ele não aparecer entre os eleitos na parcial mais avançada.

“Em dado momento achei que nós teríamos dois deputados, tanto Dilador quanto Pugina”, afirmou.

Disputa presidencial