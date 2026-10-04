O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), fez um balanço dos resultados das Eleições 2026 na noite deste domingo (4) e lamentou a mudança ocorrida na reta final da apuração para deputado estadual. João Pedro Pugina (PL) e Dilador Borges (PSD) chegaram a aparecer entre os eleitos para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), mas deixaram a relação conforme a totalização avançou.
Durante a campanha, Zanatta declarou apoio publicamente a Pugina. Na avaliação do prefeito, a votação obtida pelo vereador demonstra potencial de crescimento político, apesar de ele não aparecer entre os eleitos na parcial mais avançada.
“Em dado momento achei que nós teríamos dois deputados, tanto Dilador quanto Pugina”, afirmou.
Disputa presidencial
Ao analisar a eleição para presidente, Zanatta disse que esperava uma votação expressiva de Flávio Bolsonaro (PL) em Araçatuba. Para o prefeito, o resultado está relacionado ao perfil conservador que ele atribui ao eleitorado do município.
“Eu já tinha certeza. É uma cidade conservadora”, afirmou.
Zanatta também manifestou confiança na candidatura de Flávio Bolsonaro no segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A manifestação representa a avaliação política do prefeito. A disputa presidencial caminhava para o segundo turno após nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.
Tarcísio e Senado
O prefeito também disse que esperava a vitória de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no primeiro turno da disputa pelo Governo de São Paulo. O governador foi reeleito neste domingo.
Segundo Zanatta, Tarcísio telefonou para ele durante o dia. A conversa, porém, não teria sido sobre o resultado eleitoral, mas sobre os problemas provocados pelo temporal que atingiu Araçatuba e as ações envolvendo a Defesa Civil.
Na disputa pelo Senado, Zanatta comemorou as vitórias de Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL), eleitos para ocupar as duas cadeiras de São Paulo em disputa neste ano.
O prefeito também criticou pesquisas eleitorais divulgadas antes da votação, afirmando que os levantamentos não refletiram o desempenho que ele esperava dos candidatos apoiados pela direita.
Pugina e Dilador
A maior frustração relatada por Zanatta foi a disputa pelas cadeiras da Alesp. Durante parte da totalização, Pugina e o ex-prefeito Dilador Borges apareceram na relação provisória de eleitos.
Com o avanço da apuração e o recálculo da distribuição das 94 cadeiras pelo sistema proporcional, os dois deixaram a lista. A Folha acompanhou ao longo da noite a mudança na situação dos candidatos de Araçatuba.
Sobre Pugina, Zanatta destacou a votação obtida pelo vereador, que disputa sua segunda eleição.
“O Pugina com uma votação impressionante para um menino que disputa a segunda campanha em menos de dois anos, novo, uma nova geração vindo com grande potencial de voto, de crescimento.”
O prefeito também ressaltou a experiência política de Dilador, que comandou Araçatuba por dois mandatos consecutivos, entre 2017 e 2024.
“O Dilador, experiente, já ex-prefeito, teve uma votação muito expressiva e realmente eu cheguei aqui, em um momento, a acreditar que nós teríamos os dois.”
Representação de Araçatuba
Zanatta afirmou esperar que Pugina e Dilador possam eventualmente assumir uma cadeira na Assembleia na condição de suplentes. Para ele, recuperar a representação diretamente ligada a Araçatuba no Legislativo estadual é importante para o município.
Ao comentar a disputa para deputado federal, o prefeito avaliou que Araçatuba não teve candidaturas com a mesma competitividade observada entre os postulantes a deputado estadual.
Zanatta disse que pretende continuar trabalhando para ampliar a representação política do município.
“Vamos continuar lutando pela cidade e entendendo que essa realidade, esse cenário, esse vazio aqui, a gente tem que continuar lutando para poder ser preenchido”, concluiu.
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