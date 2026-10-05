O servidor público Manoel Ferreira de Lima morreu após o desabamento de parte da cobertura do Rondon da Cobrac, em Araçatuba, na manhã de domingo (4). Minutos antes da tragédia, ele havia conversado por telefone com o genro, que ligou para alertá-lo sobre a aproximação do temporal.
Pai de três filhas e avô de três netos, Manoel foi velado nesta segunda-feira (5) e sepultado no fim da tarde, no Cemitério Jardim da Luz. Familiares e amigos o descrevem como um homem trabalhador, companheiro e de grande generosidade.
A reportagem esteve no velório durante a manhã e acompanhou as homenagens prestadas por familiares, amigos e colegas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp). Manoel trabalhava na Prefeitura havia 38 anos e tinha planos de se aposentar no próximo ano.
Segundo a família, ele havia saído de casa no domingo para comprar alimentos para o almoço. Já estava na fila do caixa do supermercado quando recebeu uma ligação do genro, Alan Junio dos Reis, às 10h09.
Alan contou que havia recebido no celular um alerta severo de tempestade, enviado por SMS, e decidiu telefonar para o sogro.
“Eu perguntei onde ele estava e que poderia chegar um temporal, que era para tomar cuidado. Ele disse que estava no supermercado, mas que já ia embora, estava na fila para pagamento”, relatou.
Minutos depois, parte da cobertura do estabelecimento desabou. Manoel ficou sob os escombros e não resistiu aos ferimentos.
Família relata momentos de desespero
Após receberem a notícia do desabamento, os familiares começaram a telefonar para Manoel, mas não conseguiram contato.
“A gente tentava ligar, mas ele já não atendia mais”, contou Alan.
Preocupados, os familiares decidiram ir até o supermercado. Ao chegarem, encontraram o carro de Manoel estacionado.
“Entramos em desespero, porque sabíamos que ele estava ali. Ele tinha o hábito de sempre passar no estabelecimento”, afirmou o genro.
A confirmação da morte veio posteriormente. Manoel estava entre as vítimas atingidas pelo desabamento.
Ao recordar a convivência com o sogro, Alan destacou a generosidade e a dedicação dele à família.
“Ele era o nosso super-herói, muito bondoso, ajudava as pessoas, educado e respeitoso. Vai ser difícil superar essa perda”, disse.
Supermercado permanece fechado
A unidade Cobrac do Supermercados Rondon não abriu nesta segunda-feira. Avisos informando sobre o fechamento foram colocados nos portões de entrada.
A Defesa Civil realizou uma vistoria no imóvel ainda no domingo e solicitou adequações como medida de segurança.
“Nós avaliamos a área e solicitamos que o supermercado fizesse algumas adequações como medida de segurança”, informou o coordenador da Defesa Civil de Araçatuba, Eduardo Cardozo.
Uma nova avaliação estava prevista para esta segunda-feira, com o objetivo de verificar as condições estruturais do prédio.
Em nota, o Supermercados Rondon lamentou a morte de Manoel, manifestou solidariedade aos familiares e às demais pessoas atingidas e informou que está colaborando com as autoridades responsáveis.
A empresa também agradeceu o trabalho das equipes de emergência e de saúde que atuaram na ocorrência.
As unidades Jussara, Ipanema e Umuarama mantiveram o funcionamento normal nesta segunda-feira.
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