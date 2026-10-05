O servidor público Manoel Ferreira de Lima morreu após o desabamento de parte da cobertura do Rondon da Cobrac, em Araçatuba, na manhã de domingo (4). Minutos antes da tragédia, ele havia conversado por telefone com o genro, que ligou para alertá-lo sobre a aproximação do temporal.

Pai de três filhas e avô de três netos, Manoel foi velado nesta segunda-feira (5) e sepultado no fim da tarde, no Cemitério Jardim da Luz. Familiares e amigos o descrevem como um homem trabalhador, companheiro e de grande generosidade.

A reportagem esteve no velório durante a manhã e acompanhou as homenagens prestadas por familiares, amigos e colegas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp). Manoel trabalhava na Prefeitura havia 38 anos e tinha planos de se aposentar no próximo ano.