A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ampliou, durante o mês de outubro, a oferta de mamografias e exames preventivos como parte da programação do Outubro Rosa. As ações buscam reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.
Segundo a secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa, a campanha também pretende incentivar o acompanhamento regular da saúde das mulheres.
“O foco da campanha é o cuidado integral da saúde das mulheres. Por isso, vamos reforçar a importância do autocuidado, conscientizando as pacientes sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o acompanhamento regular”, afirmou.
Mamografias
Ao longo de outubro, mulheres de 40 a 74 anos, sem sintomas e que fizeram a última mamografia há mais de um ano, podem solicitar o agendamento na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima. Não há necessidade de pedido médico.
Para solicitar o exame, é necessário apresentar o cartão do SUS e documento com foto.
As mamografias serão realizadas durante a semana no Centro de Especialidades Auxilium, na rua Dona Ida, 1.350, no bairro Aviação. Neste sábado (3) e também no dia 24 de outubro, o local abrirá pela manhã para atender mulheres previamente agendadas.
Exame preventivo
O exame preventivo de papanicolau estará disponível para mulheres de 25 a 64 anos, por livre demanda e sem necessidade de agendamento.
Todas as UBSs realizarão o exame de segunda a sexta-feira. No dia 17 de outubro, as unidades também funcionarão das 8h às 17h para atender as pacientes.
Para a coleta, é necessário apresentar o cartão do SUS e RG. A orientação é que a mulher não esteja menstruada no dia do exame, evite relações sexuais nos três dias anteriores e não utilize pomada ginecológica no dia anterior.
Conscientização
Além da ampliação dos exames, as UBSs receberão ações alusivas ao Outubro Rosa. As equipes da ESF (Estratégia Saúde da Família) também farão busca ativa de mulheres para o agendamento do papanicolau e do exame físico das mamas.
Durante o mês, profissionais das e-Multis promoverão atividades nos territórios sobre fatores de risco, sinais de alerta e hábitos de vida saudáveis relacionados à prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero.
As ações também abordarão a importância do diagnóstico precoce, da realização regular dos exames preventivos e da vacinação contra o HPV.
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