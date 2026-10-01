A Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba ampliou, durante o mês de outubro, a oferta de mamografias e exames preventivos como parte da programação do Outubro Rosa. As ações buscam reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Lucila Bistaffa, a campanha também pretende incentivar o acompanhamento regular da saúde das mulheres.

“O foco da campanha é o cuidado integral da saúde das mulheres. Por isso, vamos reforçar a importância do autocuidado, conscientizando as pacientes sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o acompanhamento regular”, afirmou.