O Detran-SP abriu concurso público para 145 vagas de agente estadual de trânsito, com salário inicial de R$ 5.702,18. Entre as cidades escolhidas para aplicação das provas, está Araçatuba, permitindo que candidatos da região façam o exame no município.
Para participar, é necessário ter curso superior completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.
As inscrições estão abertas até 7 de outubro e devem ser realizadas pela internet. A taxa de participação é de R$ 98. (https://www.avalia.org.br/)
O processo seletivo terá prova objetiva e redação, previstas para serem aplicadas em 1º de novembro. Além de Araçatuba, outras cidades paulistas estão entre os locais disponíveis para realização do exame, conforme a opção escolhida pelo candidato no momento da inscrição.
Entre as atribuições do cargo estão atividades de fiscalização e operação de trânsito, educação para a segurança viária, emissão de autos de infração e procedimentos relacionados à habilitação de condutores e ao registro e licenciamento de veículos.
O agente também poderá atuar na fiscalização de empresas e profissionais credenciados, em atividades de patrulhamento viário e na fiscalização relacionada à desmontagem de veículos e comercialização de peças usadas.
Os locais e horários das provas serão divulgados em 26 de outubro. O gabarito preliminar está previsto para ser publicado em 2 de novembro.
A escolha da unidade de lotação ocorrerá posteriormente, durante a convocação para admissão. Segundo as regras do concurso, os candidatos poderão escolher entre as unidades que tiverem vagas disponíveis, respeitando a ordem de classificação.
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