O Detran-SP abriu concurso público para 145 vagas de agente estadual de trânsito, com salário inicial de R$ 5.702,18. Entre as cidades escolhidas para aplicação das provas, está Araçatuba, permitindo que candidatos da região façam o exame no município.

Para participar, é necessário ter curso superior completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

As inscrições estão abertas até 7 de outubro e devem ser realizadas pela internet. A taxa de participação é de R$ 98. (https://www.avalia.org.br/)