Uma movimentação bancária de R$ 61.777,59 envolvendo a conta da APM (Associação de Pais e Mestres) do CEI Profª Maria Cecília de Lima J. Maroni, no Residencial Santa Luzia, em Birigui, foi comunicada à Polícia Civil nesta quarta-feira (30).

O registro foi feito por uma educadora que ocupava a tesouraria da entidade e afirma ter deixado a função cerca de dois meses antes da transferência.

Segundo o boletim de ocorrência, a educadora formalizou sua saída da tesouraria em 26 de junho, por motivos pessoais. Ela informou que o pedido de renúncia foi protocolado e assinado pela diretora da unidade, que também exerce a presidência nata da APM.