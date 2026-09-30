Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante uma abordagem da Força Tática na noite desta terça-feira (29), no bairro Lago Azul, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam patrulhamento pela região quando avistaram os dois suspeitos. A dupla teria fugido para dentro de uma residência, onde acabou abordada pela equipe.

Com um dos homens foram encontrados 30 microtubos com cocaína, outros dez microtubos vazios, quatro porções de maconha e R$ 671,25 em dinheiro. Com o segundo suspeito, os policiais localizaram mais 11 microtubos contendo cocaína.