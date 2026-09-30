30 de setembro de 2026
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ARAÇATUBA

Dupla é detida após fuga e drogas são encontradas em mata

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CPI 10
Policiais apreenderam cocaína, maconha e R$ 671 durante ocorrência no Lago Azul
Policiais apreenderam cocaína, maconha e R$ 671 durante ocorrência no Lago Azul

Dois homens foram presos por tráfico de drogas durante uma abordagem da Força Tática na noite desta terça-feira (29), no bairro Lago Azul, em Araçatuba.

Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam patrulhamento pela região quando avistaram os dois suspeitos. A dupla teria fugido para dentro de uma residência, onde acabou abordada pela equipe.

Com um dos homens foram encontrados 30 microtubos com cocaína, outros dez microtubos vazios, quatro porções de maconha e R$ 671,25 em dinheiro. Com o segundo suspeito, os policiais localizaram mais 11 microtubos contendo cocaína.

Ainda durante a ocorrência, informações repassadas por um dos envolvidos levaram os policiais até uma área de mata. No local, foram encontrados outros 20 microtubos com cocaína e uma porção de maconha.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia e permaneceram presos à disposição da Justiça.

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