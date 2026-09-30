30 de setembro de 2026
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Ponte da zona rural de Araçatuba será interditada para reforma

Por Wesley Pedrosa |
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Estrutura terá todo o tablado de madeira substituído após danos provocados por incêndio
Estrutura terá todo o tablado de madeira substituído após danos provocados por incêndio

Uma ponte localizada na zona rural de Araçatuba, nas proximidades da Igreja da Pratinha, será totalmente interditada a partir das 8h desta quarta-feira (30) para a realização de obras.

A passagem fica na estrada municipal conhecida como Rico Boni e deverá permanecer bloqueada até as 18h de quinta-feira (1º), segundo a Prefeitura.

Durante o período, equipes farão a substituição completa do tablado de madeira da estrutura. O local já apresentava sinais de desgaste e teve parte da superfície danificada após um incêndio provocado sobre a ponte.

Com o fogo, um trecho do piso ficou comprometido e surgiu um buraco na estrutura, aumentando o risco de acidentes para quem utiliza a passagem.

A interdição será total durante os trabalhos. Carros, motocicletas, bicicletas e pedestres não poderão atravessar a ponte.

A recomendação aos moradores e demais usuários da estrada é que programem os deslocamentos com antecedência e utilizem caminhos alternativos enquanto o serviço estiver sendo executado.

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