Um capotamento em Buritama deixou um homem morto e outras quatro pessoas feridas na manhã deste domingo (27). O acidente aconteceu por volta das 10h, na Rodovia Deputado Roberto Rolemberg (SP-461), na altura do km 54,6.
A vítima fatal foi identificada como Marcos Antonio dos Santos, de 54 anos. Ele morreu no local do acidente.
Carro capotou na rodovia
Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 38 anos dirigia um Fiat Uno pela rodovia quando perdeu o controle da direção. Em seguida, o veículo capotou.
Além do homem que morreu, estavam no carro outras quatro pessoas: duas mulheres, de 55 e 57 anos, e um homem de 32 anos, além da motorista. Duas vítimas sofreram ferimentos graves e outras duas tiveram ferimentos leves. O boletim não especifica quais delas tiveram os ferimentos mais graves.
As quatro vítimas receberam atendimento e foram levadas ao Pronto-Socorro Municipal de Buritama.
Perícia foi acionada
Após o acidente, a Polícia Civil acionou a perícia para analisar o local. A Polícia Militar permaneceu na rodovia para preservar a área durante os trabalhos.
A Polícia Civil registrou a ocorrência e deve apurar as circunstâncias do capotamento.
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