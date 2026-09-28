Um capotamento em Buritama deixou um homem morto e outras quatro pessoas feridas na manhã deste domingo (27). O acidente aconteceu por volta das 10h, na Rodovia Deputado Roberto Rolemberg (SP-461), na altura do km 54,6.

A vítima fatal foi identificada como Marcos Antonio dos Santos, de 54 anos. Ele morreu no local do acidente.

Carro capotou na rodovia

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 38 anos dirigia um Fiat Uno pela rodovia quando perdeu o controle da direção. Em seguida, o veículo capotou.