A Polícia Civil de Araçatuba avançou nas investigações sobre o roubo a uma joalheria ocorrido no Centro da cidade no último dia 15. Dez dias após o crime, a Operação Aurum resultou na prisão temporária de um homem apontado como principal autor do assalto e na recuperação de parte dos produtos levados do estabelecimento.
Em coletiva de imprensa realizada neste sábado (26), o delegado responsável pela investigação, Flávio Miranda, detalhou o trabalho realizado pela equipe da Polícia Civil. Segundo ele, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária.
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Durante as diligências, os policiais apreenderam uma Land Rover, que, segundo a investigação, teria sido adquirida com dinheiro proveniente do roubo. Também foram localizadas diversas joias, aparelhos celulares, roupas que teriam sido utilizadas durante o crime e materiais que haviam sido queimados.
De acordo com o delegado, a polícia ainda trabalha para identificar com precisão todo o material roubado e fazer a correspondência entre os objetos recuperados e aqueles levados da joalheria. A estimativa inicial é de que mais de um quilo de ouro tenha sido levado durante o assalto.
“Hoje foi apreendida uma boa parte”, afirmou Miranda, durante a coletiva. Segundo ele, o material será submetido a uma análise detalhada para confirmar quais peças estão diretamente relacionadas ao roubo.
Suspeito teria colaborado com investigação
Ainda conforme o delegado, o homem preso foi interrogado e teria colaborado com os investigadores, demonstrando arrependimento pelo crime. Apesar disso, a Polícia Civil mantém abertas diferentes linhas de investigação.
Os celulares apreendidos também serão analisados. A intenção é buscar informações que possam esclarecer a destinação de parte do dinheiro obtido com o roubo e verificar eventual participação de outras pessoas, inclusive em possível receptação dos produtos ou valores.
O delegado ressaltou que nenhuma hipótese investigativa está descartada e que novas etapas poderão ser realizadas após a análise do material recolhido.
Antecedentes por roubos
Segundo Flávio Miranda, o suspeito já possuía antecedentes criminais. Conforme informado na coletiva, ele tem duas condenações anteriores por roubo, inclusive em casos com características semelhantes, envolvendo o uso de arma de fogo. Também possui antecedente por porte ilegal de arma de fogo.
A investigação aponta ainda que o homem teria utilizado diferentes endereços ao longo do tempo. Por isso, os policiais solicitaram mandados para imóveis ligados a ele e também a familiares.
Familiar é preso em Birigui
Durante o cumprimento de um dos mandados em Birigui, um familiar do principal investigado acabou preso em outra ocorrência. Segundo o delegado, o homem foi detido por suspeita de tráfico de drogas.
A prisão, conforme explicou Miranda, ocorreu no decorrer das diligências da Operação Aurum, mas trata-se de uma ocorrência distinta da investigação do roubo à joalheria.
A Polícia Civil informou que o trabalho investigativo terá continuidade, principalmente com a análise dos aparelhos celulares e dos demais materiais apreendidos. A expectativa é esclarecer a participação de eventuais envolvidos e identificar o destino de todo o material e dinheiro relacionados ao crime.
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