A Polícia Civil de Araçatuba avançou nas investigações sobre o roubo a uma joalheria ocorrido no Centro da cidade no último dia 15. Dez dias após o crime, a Operação Aurum resultou na prisão temporária de um homem apontado como principal autor do assalto e na recuperação de parte dos produtos levados do estabelecimento.

Em coletiva de imprensa realizada neste sábado (26), o delegado responsável pela investigação, Flávio Miranda, detalhou o trabalho realizado pela equipe da Polícia Civil. Segundo ele, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária.

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