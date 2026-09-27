Leonicio Severino, de 64 anos, foi encontrado morto durante a madrugada desse sábado (26), na Rua Antônio dos Santos Ribeiro, no bairro Vila Alba, em Araçatuba. A ocorrência mobilizou equipes do Samu, da Polícia Militar e da Polícia Civil.
O Samu foi acionado depois que Leonicio foi localizado caído ao solo. Quando os socorristas chegaram ao endereço, constataram que ele já estava sem sinais vitais.
A Polícia Militar foi chamada e realizou a preservação do local até a chegada da Polícia Civil e da equipe de perícia. Um familiar compareceu ao endereço e fez o reconhecimento do corpo.
Conforme informações registradas no boletim de ocorrência, Leonicio trabalhava como servente de pedreiro. O familiar relatou ainda que ele fazia uso frequente de bebidas alcoólicas e cigarros e utilizava medicamentos controlados para tratamento de diabetes e hipertensão.
Ainda segundo o relato, horas antes de ser encontrado morto, Leonicio havia passado por um bar situado nas proximidades do local. O estabelecimento fazia parte de sua rotina após o término da jornada de trabalho.A equipe de perícia realizou os exames preliminares e registrou imagens do local e do corpo. Na avaliação inicial, não foram identificados sinais aparentes de violência externa nem vestígios que apontassem para a participação de terceiros.
Apesar disso, a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como morte suspeita. A hipótese inicial considerada é de morte natural, mas somente os exames médicos poderão determinar o que provocou a morte.
O corpo de Leonicio Severino foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde será submetido a exame necroscópico. O laudo deverá esclarecer a causa da morte e contribuir para a conclusão da investigação.
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