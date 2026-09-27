Leonicio Severino, de 64 anos, foi encontrado morto durante a madrugada desse sábado (26), na Rua Antônio dos Santos Ribeiro, no bairro Vila Alba, em Araçatuba. A ocorrência mobilizou equipes do Samu, da Polícia Militar e da Polícia Civil.

O Samu foi acionado depois que Leonicio foi localizado caído ao solo. Quando os socorristas chegaram ao endereço, constataram que ele já estava sem sinais vitais.

A Polícia Militar foi chamada e realizou a preservação do local até a chegada da Polícia Civil e da equipe de perícia. Um familiar compareceu ao endereço e fez o reconhecimento do corpo.