Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (25), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
ROSINEI UBEDA DIAS – Araçatuba
Idade: 47 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 25/09/2026, às 7h30
Sepultamento: 25/09/2026, às 14h
Local: Cemitério Jardim da Luz
JOSÉ FRANCISCO MOLINA ARO – Araçatuba
Idade: 77 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 25/09/2026, às 8h
Sepultamento: 25/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Saudade
ALICE GEORGINA PALARIANO – Birigui
Idade: 94 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 24/09/2026, às 16h
Sepultamento: 25/09/2026, às 13h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
IKUO FUGIMURA – Bilac
Idade: 78 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Bilac
Data: 25/09/2026, horário não informado
Sepultamento: 25/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Municipal de Bilac
GALDINO CAES MENDONÇA – Birigui
Idade: 85 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 24/09/2026, às 20h
Sepultamento: 25/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Municipal de Clementina
JÚLIO CÉZAR GALLO – Birigui
Idade: 61 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 3)
Data: 25/09/2026, às 7h30
Sepultamento: 25/09/2026, às 16h
Local: Cemitério da Consolação
LUIZ SÉRGIO DE TORO BERTINI – Santópolis
Idade: 62 anos
Velório: Municipal de Santópolis
Data: 24/09/2026, às 22h30
Sepultamento: 25/09/2026, às 13h
Local: Cemitério Municipal de Santópolis
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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