O noroeste paulista passou por uma forte mudança no perfil etário da população nas últimas décadas. Dados da Fundação Seade divulgados nesta semana mostram que municípios da região avançaram significativamente no índice de envelhecimento entre 2000 e 2025. Araçatuba, por exemplo, chegou à faixa mais elevada apresentada pelo levantamento.

O índice de envelhecimento representa o número de pessoas com 60 anos ou mais para cada 100 moradores de 0 a 14 anos. No Estado de São Paulo, o indicador passou de 34,1 em 2000 para 101,0 em 2025.

Isso significa que, atualmente, o Estado tem aproximadamente 101 idosos para cada 100 crianças e adolescentes de até 14 anos.

Araçatuba chega à maior faixa