O noroeste paulista passou por uma forte mudança no perfil etário da população nas últimas décadas. Dados da Fundação Seade divulgados nesta semana mostram que municípios da região avançaram significativamente no índice de envelhecimento entre 2000 e 2025. Araçatuba, por exemplo, chegou à faixa mais elevada apresentada pelo levantamento.
O índice de envelhecimento representa o número de pessoas com 60 anos ou mais para cada 100 moradores de 0 a 14 anos. No Estado de São Paulo, o indicador passou de 34,1 em 2000 para 101,0 em 2025.
Isso significa que, atualmente, o Estado tem aproximadamente 101 idosos para cada 100 crianças e adolescentes de até 14 anos.
Araçatuba chega à maior faixa
Em Araçatuba, a transformação é ainda mais evidente. Em 2000, o município estava na faixa de 40 a 79,9 idosos para cada 100 crianças e adolescentes. Em 2025, passou para a categoria de 180 ou mais, a mais elevada apresentada no mapa do Seade.
Na prática, Araçatuba passou a ter uma proporção muito maior de moradores com 60 anos ou mais em relação à população de até 14 anos.
Birigui e Penápolis, segunda e terceira maiores cidades da região, respectivamente, também registraram avanço no período.
Em 2000, os dois municípios estavam na faixa de até 39,9 no índice de envelhecimento. Em 2025, passaram para a categoria de 80 a 119,9 idosos para cada 100 moradores de até 14 anos.
O mesmo processo pode ser observado em diferentes municípios do noroeste paulista. Segundo o Seade, enquanto as menores taxas de envelhecimento permanecem concentradas principalmente no sul do Estado, no norte e, sobretudo, no noroeste predominam municípios com índices superiores a 120.
A fundação relaciona o processo principalmente à combinação entre a redução da fecundidade e o aumento da expectativa de vida.
Geração X começa a chegar aos 60 anos
A mudança demográfica também envolve uma nova geração que começa a entrar na terceira idade: a Geração X, termo utilizado para identificar as pessoas nascidas entre 1965 e 1980.
Em 2025, o Estado de São Paulo tinha 9,2 milhões de pessoas entre 45 e 60 anos, contingente que já se aproxima numericamente dos 8,4 milhões de idosos.
Dentro da população idosa paulista, 549 mil pessoas tinham exatamente 60 anos, o equivalente a 6,6% desse grupo.
A chegada dessa geração aos 60 anos tende a ampliar o peso da população mais velha na sociedade. O envelhecimento aumenta a demanda potencial por serviços de saúde, cuidados de longa duração, acessibilidade, moradia adaptada, transporte e atividades destinadas à população idosa.
Ao mesmo tempo, o crescimento desse grupo representa mudanças no perfil de consumo e na organização do mercado de trabalho e dos serviços oferecidos pelas cidades.
Mulheres são maioria entre idosos
Outro aspecto apontado pelo levantamento é a diferença entre homens e mulheres à medida que a idade avança.
Em 2025, as mulheres com 60 anos ou mais correspondiam a 10,5% da população paulista, enquanto os homens dessa faixa etária representavam 7,9%, indicando maior presença feminina entre a população idosa.
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