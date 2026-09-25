A Justiça Eleitoral iniciou nesta sexta-feira (25) uma das etapas finais de preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2026 em Araçatuba. A reportagem acompanhou os trabalhos das equipes da 11ª e da 299ª Zonas Eleitorais, que incluem a inserção dos dados, testes de funcionamento e lacração dos equipamentos.

O município tem 144.856 eleitores aptos a votar, distribuídos em 493 seções eleitorais e 63 locais de votação.

Segundo Fabiana Camargo, chefe do cartório da 299ª Zona Eleitoral, o procedimento integra a preparação para o primeiro turno, marcado para 4 de outubro. A data está prevista no calendário oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).