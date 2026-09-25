A Justiça Eleitoral iniciou nesta sexta-feira (25) uma das etapas finais de preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas Eleições 2026 em Araçatuba. A reportagem acompanhou os trabalhos das equipes da 11ª e da 299ª Zonas Eleitorais, que incluem a inserção dos dados, testes de funcionamento e lacração dos equipamentos.
O município tem 144.856 eleitores aptos a votar, distribuídos em 493 seções eleitorais e 63 locais de votação.
Segundo Fabiana Camargo, chefe do cartório da 299ª Zona Eleitoral, o procedimento integra a preparação para o primeiro turno, marcado para 4 de outubro. A data está prevista no calendário oficial do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).
“Nós estamos iniciando aqui a inseminação e a lacração. As urnas eletrônicas estão recebendo os candidatos, estão recebendo também os eleitores, a lacração para mostrar a segurança do equipamento”, explicou.
Urnas passam por testes
Durante a preparação, uma mídia é inserida no equipamento para transferir os dados necessários para cada urna e respectiva seção eleitoral. Em seguida, os servidores realizam testes de funcionamento, incluindo teclado e som.
O procedimento está previsto nas normas do TRE-SP para as Eleições 2026, que determinam a preparação, os testes de funcionamento e a lacração das urnas destinadas tanto à votação quanto à contingência.
Caso algum equipamento apresente problema nessa etapa, ele é separado para manutenção e pode ser substituído por uma urna de contingência. Depois do reparo, poderá retornar ao processo de preparação para utilização em outra seção ou como equipamento reserva.
Ao final, cada urna recebe os lacres de segurança e é armazenada até o transporte para o local de votação.
Transporte terá escolta
De acordo com Fabiana, os cartórios eleitorais contam com segurança desde quarta-feira (23). Também haverá reforço da Polícia Militar durante o transporte das urnas.
No dia 3 de outubro, veículos cedidos pela Prefeitura levarão os equipamentos aos locais de votação, acompanhados por escolta da Polícia Militar.
As duas zonas eleitorais também preparam urnas de contingência para eventual substituição de equipamentos.
Na 299ª Zona Eleitoral serão 32. Para a 11ª Zona Eleitoral, segundo Fabiana, a previsão é de aproximadamente 20 a 30 equipamentos adicionais.
Auditoria será na segunda-feira
Na próxima segunda-feira (28), as duas zonas eleitorais realizarão uma cerimônia concentrada de auditoria das urnas, com participação de representantes da Justiça Eleitoral, Ministério Público, OAB, fiscais e imprensa.
Segundo Fabiana, uma urna de cada zona poderá ser escolhida para auditoria.
Também será feita uma simulação de votação nos equipamentos preparados, permitindo conferir os dados apresentados na tela e, posteriormente, verificar os registros no boletim de urna.
“A gente consegue dar mais transparência e consegue concentrar toda a imprensa, os fiscais, as entidades como a OAB, o Ministério Público e os juízes eleitorais”, afirmou.
Eleitor deve conferir local de votação
A orientação é para que os eleitores consultem antecipadamente o local e a seção de votação nos canais oficiais da Justiça Eleitoral.
O primeiro turno será realizado em 4 de outubro. O eleitor fará seis escolhas, nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente da República.
O TSE recomenda levar uma “colinha” de papel com os números dos candidatos. O telefone celular não pode ser levado para a cabine de votação e deve ser deixado, desligado, em local destinado à guarda dos aparelhos antes de o eleitor se dirigir à urna.
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