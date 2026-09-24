Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quinta-feira (24), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
ANTONIO CARLOS LANDIN – Araçatuba
Idade: 73 anos
Velório: Capela Laluce, em Araçatuba
Data: 24/09/2026, às 8h40
Sepultamento: 24/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Saudade, em Araçatuba
ROBERTO CARLOS PAZIAN – Birigui
Idade: 66 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 24/09/2026, às 7h
Sepultamento: 24/09/2026, às 15h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
ALICE GEORGINA PALARIANO – Birigui
Idade: 94 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 21/09/2026, às 16h
Sepultamento: 25/09/2026, às 13h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
MARIA DE RAMOS SILVA – Birigui
Idade: 94 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 6)
Data: 24/09/2026, às 13h30
Sepultamento: 25/09/2026, às 9h
Local: Cemitério da Consolação
CUSTÓDIO CARDOZO – Birigui
Idade: 82 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 5)
Data: 24/09/2026, às 15h30
Sepultamento: 25/09/2026, às 10h
Local: Cemitério da Consolação
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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