24 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARAÇATUBA

Operação da PM faz 911 testes do bafômetro e aplica 48 multas

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
CPI 10
Ação da PM e do Detran fiscalizou 60 pessoas e recolheu quatro veículos
Ação da PM e do Detran fiscalizou 60 pessoas e recolheu quatro veículos

A Polícia Militar e o Detran-SP realizaram, na noite desta quarta-feira (23), a Operação Direção Segura Integrada, em Araçatuba. A ação teve como objetivo fiscalizar o consumo de álcool por motoristas e reforçar a segurança no trânsito.

Durante a operação, 60 pessoas foram abordadas e 26 veículos fiscalizados, sendo 18 motocicletas e oito automóveis. Ao todo, foram realizados 911 testes com etilômetro, equipamento utilizado para verificar a presença de álcool no organismo.

Segundo a Polícia Militar, foram elaborados 48 autos de infração. Desse total, 14 foram por recusa ao teste do bafômetro, três por mau estado de conservação dos veículos, três por falta de licenciamento e 28 por outras irregularidades.

Ao final da operação, três motocicletas e um automóvel foram recolhidos. A fiscalização foi realizada de forma conjunta pela Polícia Militar e pelo Detran-SP.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários