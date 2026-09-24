A Polícia Militar e o Detran-SP realizaram, na noite desta quarta-feira (23), a Operação Direção Segura Integrada, em Araçatuba. A ação teve como objetivo fiscalizar o consumo de álcool por motoristas e reforçar a segurança no trânsito.

Durante a operação, 60 pessoas foram abordadas e 26 veículos fiscalizados, sendo 18 motocicletas e oito automóveis. Ao todo, foram realizados 911 testes com etilômetro, equipamento utilizado para verificar a presença de álcool no organismo.

Segundo a Polícia Militar, foram elaborados 48 autos de infração. Desse total, 14 foram por recusa ao teste do bafômetro, três por mau estado de conservação dos veículos, três por falta de licenciamento e 28 por outras irregularidades.