Os carros em Piracicaba nunca estiveram tão diversificados. O mercado automotivo do estado de São Paulo emplacou 536.766 veículos zero-quilômetro no primeiro semestre de 2026, crescimento de 7% sobre o mesmo período de 2025, segundo o Detran-SP. No interior paulista, cidades com polo industrial consolidado e renda per capita acima da média estadual puxaram esse crescimento de forma mais intensa do que capitais regionais menores. Piracicaba está nesse grupo.

Com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, referência mundial em pesquisa agronômica, a Unimep, a FCA e dezenas de indústrias de médio e grande porte no entorno, Piracicaba tem um perfil econômico que sustenta uma demanda por carros acima da média das cidades do interior do estado. E em 2026, essa demanda está seguindo a tendência nacional mas com características próprias que o mercado local já sente na prática.

A cidade do etanol e o que isso tem a ver com os carros que circulam por ela

Piracicaba não é apenas uma cidade industrial do interior paulista. É a cidade que ajudou a inventar o etanol como combustível veicular. O Proálcool, programa que transformou o Brasil no país mais avançado do mundo em biocombustíveis, tem raízes profundas na região de Piracicaba, onde usinas sucroalcooleiras operam há mais de um século e onde a ESALQ formou gerações de pesquisadores que definiram como o país abastece seus carros.