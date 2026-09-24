A Prefeitura de Araçatuba abriu uma licitação para executar obras de acessibilidade na Emeb Leonísia de Castro. O aviso foi publicado nesta quinta-feira (24) no Diário Oficial do Município.

O valor estimado da contratação é de R$ 255.285,78. Segundo o aviso, os recursos para a execução dos serviços serão do Tesouro Municipal.

Licitação será realizada de forma eletrônica

A concorrência ocorrerá por meio eletrônico e terá como critério de julgamento o menor preço global. As empresas interessadas poderão apresentar propostas até as 8h59 do dia 9 de outubro.