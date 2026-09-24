Uma mulher de 40 anos, condenada definitivamente por tráfico de drogas, foi presa pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (23), em Birigui. A captura aconteceu por volta das 17h30, durante uma ação da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) na Vila Saudades.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento especializado pelo bairro quando abordou a mulher, que já era conhecida dos policiais.

Durante a consulta dos dados no sistema Muralha Paulista, os agentes constataram que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Birigui contra ela.