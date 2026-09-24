Uma mulher de 40 anos, condenada definitivamente por tráfico de drogas, foi presa pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (23), em Birigui. A captura aconteceu por volta das 17h30, durante uma ação da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) na Vila Saudades.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento especializado pelo bairro quando abordou a mulher, que já era conhecida dos policiais.
Durante a consulta dos dados no sistema Muralha Paulista, os agentes constataram que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça de Birigui contra ela.
A ordem judicial estava relacionada a uma condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. Conforme informado pela polícia, a pena estabelecida é de 9 anos e 2 meses de reclusão, com início do cumprimento em regime fechado.
Abordagem terminou sem resistência
Após ser comunicada sobre a existência do mandado, a mulher não ofereceu resistência à prisão. De acordo com a PM, não foi necessário o uso de algemas durante a detenção.
Ela foi encaminhada para as providências legais e permanece presa à disposição da Justiça.
A ocorrência reforça o trabalho de patrulhamento especializado realizado pela Polícia Militar em Birigui. De acordo com a corporação, a atuação das equipes, aliada à consulta aos sistemas de informação, permite identificar pessoas que possuem pendências judiciais e mandados de prisão em aberto.
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