A Justiça Eleitoral e o UniSALESIANO seguem com a tradicional parceria de cessão de estudantes voluntários para apoiar a organização das eleições em Araçatuba. Para o pleito de 2026, cerca de 150 alunos dos cursos de Engenharia e Tecnologia da Instituição foram escalados para atuar como apoio técnico especializado nos locais de votação de Araçatuba, Santo Antônio do Aracanguá, Vicentinópolis e Major Prado, além da sede do Cartório Eleitoral da 299ª Zona Eleitoral e 11ª Zona Eleitoral.

A cooperação é coordenada há mais de três décadas pelo Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação do UniSALESIANO, Prof. Dr. André Ornellas, em conjunto com o Juízo Eleitoral, hoje exercido pelo juiz Dr. Adeilson Ferreira Negri (299ª Zona Eleitoral) e Drª Camila Paiva Portero (11ª Zona Eleitoral).

De acordo com o Ofício nº 109/2026, enviado pela 299ª Zona Eleitoral, recentemente, a solicitação de renovação da parceria levou em conta as eleições marcadas para 4 de outubro, no primeiro turno, e, se houver, 25 de outubro, no segundo. O documento define que os alunos atuarão na orientação e controle do fluxo de eleitores, no suporte ao processo eleitoral, no cuidado com as urnas eletrônicas e no apoio ao recolhimento dos equipamentos ao final da votação.

O projeto, segundo o ofício, tem alcançado bons resultados sob condução do Coordenador dos Cursos de Engenharia Elétrica, Mecânica e Mecatrônica, Prof. Nelson Hitoshi Takiy, e a Justiça Eleitoral já sinalizou interesse em ampliar a iniciativa para acadêmicos de outros cursos da Instituição.

CAPACITAÇÕES

A preparação para o pleito envolveu duas capacitações distintas, ambas sediadas no UniSALESIANO. No dia 15 de setembro, o auditório Papa Francisco recebeu o Treinamento Presencial dos Presidentes de Mesa Receptora de Votos, conduzido pela Justiça Eleitoral como parte da preparação geral para as Eleições Gerais de 2026. Já no dia 16 de setembro, no Auditório do Tribunal do Júri, ocorreu a capacitação técnica e prática voltada especificamente aos alunos-voluntários de Engenharia, ministrada por servidores do Cartório Eleitoral, com orientações sobre o fluxo de votação e os procedimentos do dia do pleito.

A organização destaca que todo o corpo de voluntários estará uniformizado durante os dias de votação, reforçando o caráter de seriedade, responsabilidade e comprometimento da iniciativa, descrita pela Instituição como um ato de cidadania voluntária que busca garantir que o processo eleitoral transcorra de forma ágil, tranquila e organizada nos municípios atendidos.

Para o Prof. Dr. André Ornellas, a parceria com a Justiça Eleitoral é um dos projetos dos quais ele sente muito orgulho, pois são mais de 30 anos formando não só profissionais técnicos, mas cidadãos comprometidos com a democracia. “Ver nossos alunos de Engenharia atuando com tanta seriedade nesse processo mostra o tipo de formação que buscamos oferecer”, concluiu.