Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (22), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

SEBASTIÃO TIBURCIO DE MORAIS – Araçatuba

Idade: 71 anos

Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia

Data: 21/09/2026, às 14h30

Sepultamento: 22/09/2026, às 8h30

Local: Cemitério Jardim da Luz