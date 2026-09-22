Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (22), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
SEBASTIÃO TIBURCIO DE MORAIS – Araçatuba
Idade: 71 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 21/09/2026, às 14h30
Sepultamento: 22/09/2026, às 8h30
Local: Cemitério Jardim da Luz
NADIR BRAVALHERI BORASHI – Araçatuba
Idade: 81 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 22/09/2026, às 7h30
Sepultamento: 22/09/2026, às 8h30
Local: Cemitério Saudade
ROSEMIRO BERNARDO FIGUEIREDO – Santo Antônio do Aracanguá
Idade: 93 anos
Velório: Velório municipal de Santo Antônio do Aracanguá
Data: 22/09/2026, às 11h
Sepultamento: 22/09/2026, horário não definido
Local: Cemitério Santo Antônio do Aracanguá
FABIANO GALDENO – Birigui
Idade: não informada
Velório: Capela Cardassi de Birigui
Data: 22/09/2026, horário não informado
Sepultamento: 22/09/2026, horário não definido
Local: Cemitério da Consolação
FRANCELINA PEREIRA MOREIRA – Valparaíso
Idade: não informada
Velório: Velório minicipal de Valparaíso
Data: 22/09/2026, horário não informado
Sepultamento: 22/09/2026, horário não definido
Local: Cemitério de Valparaíso
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA – Birigui
Idade: 52 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 21/09/2026, às 19h
Sepultamento: 22/09/2026, às 13h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
ANTONIO CORTEZ – Birigui
Idade: 66 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 21/09/2026, às 22h
Sepultamento: 22/09/2026, às 15h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
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