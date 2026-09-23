O atleta araçatubense Emerson Ruzzão voltou do Rio Grande do Sul com duas medalhas no Troféu Brasil de Atletismo Master. A competição foi realizada entre os dias 17 e 20 de setembro, na pista da SOGIPA, em Porto Alegre.

O principal resultado veio no lançamento do dardo. Ruzzão conquistou o tricampeonato brasileiro da categoria, alcançando pela terceira vez o título nacional na prova.

O atleta também subiu ao pódio no arremesso do peso. Desta vez, ficou com a medalha de prata, terminando a competição como vice-campeão brasileiro da modalidade.