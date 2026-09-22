A Polícia Civil realizou na manhã desta terça-feira (22) a Operação Fratura para investigar possíveis irregularidades na execução de contratos públicos em seis cidades do noroeste paulista. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Auriflama, Fernandópolis, Floreal, General Salgado, Guzolândia e Magda.
Segundo a investigação, os policiais buscaram documentos que possam contribuir para esclarecer um crime que trata da entrega de mercadoria ou da prestação de serviço em qualidade ou quantidade diferente daquela estabelecida em edital ou contrato.
A ofensiva contou com a participação de policiais civis e militares. Ao todo, 40 agentes foram mobilizados durante o cumprimento das ordens judiciais.
A operação também contou com 11 viaturas empregadas nas diligências realizadas nos seis municípios. O material apreendido deverá auxiliar no andamento das investigações sobre os contratos públicos sob análise.
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