19 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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TRAGÉDIA EM BIRIGUI

Criança de 1 ano morre após atropelamento em Birigui

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti | Folha da Região
Menino de 1 ano e 7 meses morreu no local; motorista deixou o endereço após o atropelamento e ainda não havia sido identificado
Menino de 1 ano e 7 meses morreu no local; motorista deixou o endereço após o atropelamento e ainda não havia sido identificado

Uma criança de 1 ano e 7 meses morreu após ser atropelada neste sábado (19), na rua Coriolano Pompeu Paes de Campos, no bairro São Genaro, em Birigui.

Segundo as informações iniciais apuradas no local, a criança morreu antes de receber atendimento médico.

O motorista do veículo envolvido no atropelamento deixou o local após o ocorrido e, até a última atualização, ainda não havia sido identificado.

Perícia foi acionada

A área foi isolada para o trabalho da perícia, que deverá auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do atropelamento.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pela funerária.

A ocorrência ainda seria apresentada no plantão policial. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do caso e buscar identificar o motorista.

Matéria em atualização

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