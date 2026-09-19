Uma criança de 1 ano e 7 meses morreu após ser atropelada neste sábado (19), na rua Coriolano Pompeu Paes de Campos, no bairro São Genaro, em Birigui.
Segundo as informações iniciais apuradas no local, a criança morreu antes de receber atendimento médico.
O motorista do veículo envolvido no atropelamento deixou o local após o ocorrido e, até a última atualização, ainda não havia sido identificado.
Perícia foi acionada
A área foi isolada para o trabalho da perícia, que deverá auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do atropelamento.
Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pela funerária.
A ocorrência ainda seria apresentada no plantão policial. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do caso e buscar identificar o motorista.
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