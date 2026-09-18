Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (18), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.
YUKIKO TOKUBO – Araçatuba e Valparaíso
Idade: 87 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 18/09/2026, às 7h30
Sepultamento: 19/09/2026, às 8h
Local: Cemitério de Valparaíso
Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.