18 de setembro de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta sexta-feira (18) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (18)
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (18)

Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (18), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

YUKIKO TOKUBO – Araçatuba e Valparaíso
Idade: 87 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 18/09/2026, às 7h30
Sepultamento: 19/09/2026, às 8h
Local: Cemitério de Valparaíso

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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