Confira os velórios e sepultamentos programados para esta sexta-feira (18), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

YUKIKO TOKUBO – Araçatuba e Valparaíso

Idade: 87 anos

Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade

Data: 18/09/2026, às 7h30

Sepultamento: 19/09/2026, às 8h

Local: Cemitério de Valparaíso