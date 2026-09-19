A Polícia Civil deflagrou, na manhã deste sábado (19), a Operação Sem Saída contra uma estrutura investigada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro em Araçatuba.
Ao todo, são cumpridos dez mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão. Dos mandados de busca, 19 são em Araçatuba e dois na cidade de São Paulo.
A operação é conduzida pela 2ª Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes), da Deic/Deinter-10.
Segundo a Polícia Civil, as investigações se concentram na atuação de pontos de venda de drogas no bairro São José, especialmente na região da Rua Fundador Paulino Gato.
Movimentação superior a R$ 2 milhões
De acordo com a Polícia Civil, a investigação identificou diversos pontos de comercialização de drogas na região.
Os policiais apuram a atuação de vendedores, “olheiros” e pessoas que seriam responsáveis pelo abastecimento dos pontos e pela arrecadação do dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes.
Análises financeiras realizadas durante a investigação também apontaram movimentações de recursos entre pessoas relacionadas ao caso.
Segundo a polícia, somente um dos pontos investigados, conhecido como “Biqueira da Esquina Maluca”, registrou movimentação financeira superior a R$ 2 milhões no período analisado.
A Polícia Civil busca esclarecer a origem e o destino dos recursos e reunir elementos sobre os crimes investigados.
Operação mobiliza 95 policiais
A Operação Sem Saída mobiliza 95 policiais e é coordenada pela Deic/Deinter-10, com apoio da Delegacia Seccional de Araçatuba, da Polícia Militar e do Canil do 12º Baep.
Durante as buscas, as equipes procuram celulares, dispositivos eletrônicos, documentos, registros financeiros, drogas e outros elementos relacionados à investigação.
As diligências também buscam identificar a estrutura do grupo investigado, individualizar a suposta atuação dos envolvidos e esclarecer as relações financeiras apontadas durante a apuração.
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