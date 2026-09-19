A Polícia Civil deflagrou, na manhã deste sábado (19), a Operação Sem Saída contra uma estrutura investigada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro em Araçatuba.

Ao todo, são cumpridos dez mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão. Dos mandados de busca, 19 são em Araçatuba e dois na cidade de São Paulo.

A operação é conduzida pela 2ª Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes), da Deic/Deinter-10.