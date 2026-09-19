19 de setembro de 2026
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OPERAÇÃO SEM SAÍDA

Operação mira tráfico e lavagem de dinheiro em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti | Folha da Região
Polícia cumpre 10 mandados de prisão temporária e 21 de busca; investigação aponta movimentação superior a R$ 2 milhões em um dos pontos investigados
Polícia cumpre 10 mandados de prisão temporária e 21 de busca; investigação aponta movimentação superior a R$ 2 milhões em um dos pontos investigados

A Polícia Civil deflagrou, na manhã deste sábado (19), a Operação Sem Saída contra uma estrutura investigada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro em Araçatuba.

Ao todo, são cumpridos dez mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão. Dos mandados de busca, 19 são em Araçatuba e dois na cidade de São Paulo.

A operação é conduzida pela 2ª Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes), da Deic/Deinter-10.

Segundo a Polícia Civil, as investigações se concentram na atuação de pontos de venda de drogas no bairro São José, especialmente na região da Rua Fundador Paulino Gato.

Movimentação superior a R$ 2 milhões

De acordo com a Polícia Civil, a investigação identificou diversos pontos de comercialização de drogas na região.

Os policiais apuram a atuação de vendedores, “olheiros” e pessoas que seriam responsáveis pelo abastecimento dos pontos e pela arrecadação do dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes.

Análises financeiras realizadas durante a investigação também apontaram movimentações de recursos entre pessoas relacionadas ao caso.

Segundo a polícia, somente um dos pontos investigados, conhecido como “Biqueira da Esquina Maluca”, registrou movimentação financeira superior a R$ 2 milhões no período analisado.

A Polícia Civil busca esclarecer a origem e o destino dos recursos e reunir elementos sobre os crimes investigados.

Operação mobiliza 95 policiais

A Operação Sem Saída mobiliza 95 policiais e é coordenada pela Deic/Deinter-10, com apoio da Delegacia Seccional de Araçatuba, da Polícia Militar e do Canil do 12º Baep.

Durante as buscas, as equipes procuram celulares, dispositivos eletrônicos, documentos, registros financeiros, drogas e outros elementos relacionados à investigação.

As diligências também buscam identificar a estrutura do grupo investigado, individualizar a suposta atuação dos envolvidos e esclarecer as relações financeiras apontadas durante a apuração.

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