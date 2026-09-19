Uma policial militar natural de Araçatuba e atualmente lotada na capital paulista foi alvo de busca e apreensão durante a Operação Sem Saída, deflagrada neste sábado (19) pela Polícia Civil contra uma estrutura investigada por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

A Corregedoria da Polícia Militar apreendeu o celular da agente após a investigação identificar uma movimentação financeira considerada atípica entre ela e uma das investigadas.

A policial é irmã dessa investigada e cunhada do homem apontado pela Polícia Civil como gerente do tráfico no ponto conhecido como “Esquina Maluca”, no bairro São José, em Araçatuba.