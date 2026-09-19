Uma pesquisa divulgada no dia 9 de setembro pela Frente Parlamentar Mista da Educação, em parceria com o Equidade.info, revela que 27,3% dos estudantes do ensino médio no Brasil já fizeram apostas esportivas. O problema é que eles não poderiam estar apostando: no Brasil, menores de 18 anos são proibidos de utilizar plataformas de apostas. O levantamento ouviu 1.912 estudantes de 191 escolas de educação básica de todo o país e mostra que o contato com as bets começa cedo.

Aos 11 anos, 9,5% afirmam já ter apostado. Nos anos finais do ensino fundamental, entre 12 e 14 anos, 16,2% relatam ter feito apostas. Aos 17, o percentual chega a 32,3%. A diferença entre meninos e meninas também chama atenção. No ensino médio, 41% dos meninos dizem já ter apostado, contra 12% das meninas. Mais preocupante ainda: quatro em cada dez estudantes que apostaram não sabem dizer se ganharam ou perderam dinheiro.

E não estamos falando de pouco dinheiro. O Banco Central estimou que os brasileiros movimentaram entre R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões por mês em apostas no primeiro trimestre de 2025. Mantido esse ritmo, seriam até R$ 360 bilhões movimentados em um ano. O fenômeno ocorre em um país no qual cerca de oito em cada dez famílias estavam endividadas em julho de 2026, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. Entre os apostadores, há ainda forte presença de pessoas de baixa renda.