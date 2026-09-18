O homem encontrado morto dentro de um imóvel público abandonado, em Araçatuba, foi identificado como Ilaecio Jose de Araújo, de 37 anos. A informação consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil na noite desta quinta-feira (17).
Segundo o documento, o corpo foi localizado em um quarto nos fundos do antigo Museu Infantojuvenil, situado na Rua XV de Novembro. O imóvel pertence à Prefeitura de Araçatuba e, conforme registrado no boletim, encontra-se atualmente abandonado.
A ocorrência foi comunicada à polícia por volta das 19h15, depois que guardas municipais foram acionados inicialmente para atender a uma ocorrência de trânsito nas proximidades do cruzamento da Rua XV de Novembro com a Rua Olavo Bilac.
Ao chegarem ao local, os agentes encontraram uma equipe do Samu, que havia constatado a morte. O óbito foi declarado pelo médico que esteve na ocorrência, mas o profissional não realizou a emissão do atestado de óbito, segundo o registro policial.
A Polícia Civil foi acionada e solicitou a realização de perícia no imóvel. De acordo com o boletim, não foram encontrados sinais de arrombamento ou indícios típicos de violência no local. A avaliação, no entanto, depende dos exames periciais, especialmente porque a vítima foi encontrada em circunstâncias que levaram o caso a ser registrado como morte suspeita.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) por uma funerária, e a Polícia Civil requisitou exame necroscópico para esclarecer a causa da morte.
Até o momento, o boletim registra o caso sem autoria definida. A causa da morte não consta como determinada no documento e deverá ser esclarecida a partir dos exames realizados pelo IML.
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