O homem encontrado morto dentro de um imóvel público abandonado, em Araçatuba, foi identificado como Ilaecio Jose de Araújo, de 37 anos. A informação consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil na noite desta quinta-feira (17).

Segundo o documento, o corpo foi localizado em um quarto nos fundos do antigo Museu Infantojuvenil, situado na Rua XV de Novembro. O imóvel pertence à Prefeitura de Araçatuba e, conforme registrado no boletim, encontra-se atualmente abandonado.

A ocorrência foi comunicada à polícia por volta das 19h15, depois que guardas municipais foram acionados inicialmente para atender a uma ocorrência de trânsito nas proximidades do cruzamento da Rua XV de Novembro com a Rua Olavo Bilac.