Não ando segurando em dogmas, a verdade não existe e a mentira também não. Sou pelo contexto, pelas circunstâncias, pela relatividade. Isso não quer dizer que Deus que mora dentro de mim. De vez quando Deus e o diabo se pegam lá dentro. Facilmente, caro leitor, você chegará à conclusão em que não acredito em gente totalmente incorruptível. O cara fechado numa sala cheia de dinheiro, sem ninguém com ele e sem câmara, dificilmente ficará sem roubar.

Sou defensor ferrenho do controle social, um vigiando o outro. Por isso sou cronista, navego por cima da água num caiaque sem rumo num rio caudaloso. Contando o que vejo em volta aos meus leitores. O Supremo Tribunal Federal. promoveu um reality show ou BBB. As palavras “corte” e “supremo” foram trocadas por “pixuleco”. Só não peidaram alto.

A sessão do STF não me escandalizou, é normal ter conflitos em reunião de colegiado, seja câmara municipal ou reunião de condomínio. Somos seres humanos, de vez em quando a gente sai da caixinha. O mais bobo lá no STF tira a meia do pé sem mexer no sapato. A ministra Carmem Lúcia faz o papel de madre superiora. Quer salvar o mundo passando lições de moral.