Não ando segurando em dogmas, a verdade não existe e a mentira também não. Sou pelo contexto, pelas circunstâncias, pela relatividade. Isso não quer dizer que Deus que mora dentro de mim. De vez quando Deus e o diabo se pegam lá dentro. Facilmente, caro leitor, você chegará à conclusão em que não acredito em gente totalmente incorruptível. O cara fechado numa sala cheia de dinheiro, sem ninguém com ele e sem câmara, dificilmente ficará sem roubar.
Sou defensor ferrenho do controle social, um vigiando o outro. Por isso sou cronista, navego por cima da água num caiaque sem rumo num rio caudaloso. Contando o que vejo em volta aos meus leitores. O Supremo Tribunal Federal. promoveu um reality show ou BBB. As palavras “corte” e “supremo” foram trocadas por “pixuleco”. Só não peidaram alto.
A sessão do STF não me escandalizou, é normal ter conflitos em reunião de colegiado, seja câmara municipal ou reunião de condomínio. Somos seres humanos, de vez em quando a gente sai da caixinha. O mais bobo lá no STF tira a meia do pé sem mexer no sapato. A ministra Carmem Lúcia faz o papel de madre superiora. Quer salvar o mundo passando lições de moral.
SENADORES POR SP
São senadores atuais, no exercício do mandato: Marcos Pontes (PL), o astronauta que ainda está na lua. Mara Gabrilli (PSD). Giordano (MDB/Podemos), suplente que assumiu com a morte do Major Olímpio. Já tivemos nomes significativos, tanto da direita como da esquerda. Agora temos pixulecos. Está na hora de São Paulo voltar a ter nomes significativos no Senado com bandeiras significativas. Tenho as minhas candidatas.
PRÉDIO VAZIO
A força dos supermercados Rondon fecharam mais um concorrente, o Stock Atacadista, que funcionava num baita prédio na avenida dos Araçás. Há uma platibanda para estacionamentos bem na fachada que serve a quem for alugar o prédio (quase um quarteirão). Motoristas abandonados pela Zona Azul e moradores de ruas sem assistência social se servem do espaço coberto afastado da calçada.
Hélio Consolaro é professor, jornalista e escritor. Membro das academias de Letras de Araçatuba, Andradina, Penápolis e Itaperuna (RJ)
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