Araçatuba terá pancadas de chuva neste domingo (20), segundo previsão da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A temperatura deve variar entre 23°C e 34°C, com previsão de 5 milímetros de chuva ao longo do dia.

A previsão indica sol e pancadas de chuva durante a manhã. À tarde, muitas nuvens devem permanecer sobre a cidade. À noite, a tendência é de tempo firme.

Região fica em nível de atenção

A Defesa Civil colocou a região de Araçatuba em nível de atenção para domingo. O avanço de um sistema meteorológico pelas regiões Sul e Sudeste deve favorecer a formação de áreas de instabilidade no Estado de São Paulo.