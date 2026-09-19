Araçatuba terá pancadas de chuva neste domingo (20), segundo previsão da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A temperatura deve variar entre 23°C e 34°C, com previsão de 5 milímetros de chuva ao longo do dia.
A previsão indica sol e pancadas de chuva durante a manhã. À tarde, muitas nuvens devem permanecer sobre a cidade. À noite, a tendência é de tempo firme.
Região fica em nível de atenção
A Defesa Civil colocou a região de Araçatuba em nível de atenção para domingo. O avanço de um sistema meteorológico pelas regiões Sul e Sudeste deve favorecer a formação de áreas de instabilidade no Estado de São Paulo.
Com isso, podem ocorrer pancadas isoladas de intensidade moderada, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Além de Araçatuba, o nível de atenção abrange outras regiões do interior, além de áreas da Grande São Paulo e do litoral. As regiões de Registro e Itapeva estão em nível de alerta, com previsão de chuva mais frequente e persistente.
Cuidados durante a chuva
Embora os volumes previstos para o Estado não sejam elevados, a Defesa Civil recomenda atenção principalmente em locais que receberam chuva nos últimos dias, devido ao risco de ocorrências pontuais.
Durante temporais, a orientação é evitar áreas abertas e não estacionar veículos próximos a árvores e postes. Motoristas devem reduzir a velocidade em trechos com baixa visibilidade.
A população também deve evitar atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de carro. Em caso de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.
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