16 de setembro de 2026
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HOMICÍDIO

Idoso é encontrado morto e filho é suspeito em Araçatuba

Por Guilherme Renan e Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitor Moretti | Folha da Região
Vítima foi localizada dentro de um quarto no Jardim Casa Nova; filho é suspeito e procurado pela polícia
Vítima foi localizada dentro de um quarto no Jardim Casa Nova; filho é suspeito e procurado pela polícia

Um homem de 74 anos foi encontrado morto dentro de uma residência na Rua Canjiro Takebe, no Jardim Casa Nova, em Araçatuba, na tarde desta quarta-feira (16). O filho da vítima é apontado como principal suspeito do homicídio.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o idoso já sem vida em um dos quartos do imóvel. Equipes da perícia e da Polícia Civil também estiveram no endereço.

Segundo informações preliminares obtidas no local, pai e filho tinham histórico de conflitos familiares. O suspeito havia voltado a morar com o pai.

A hipótese inicial é de que o crime tenha ocorrido durante a noite de terça-feira (15). O corpo teria permanecido no imóvel por mais de 12 horas antes de ser localizado.

Vestígios de sangue teriam sido removidos

Segundo informações apresentadas à Polícia Militar, o suspeito teria permanecido na residência após a morte e lavado áreas onde havia marcas de sangue.

Ainda conforme as informações preliminares, na tarde desta quarta-feira ele teria entrado em contato com uma familiar, comunicado a morte do pai e indicado onde o corpo estava.

A Polícia Militar foi então acionada.

Suspeito não foi localizado

O filho da vítima não foi encontrado no imóvel. Equipes policiais realizaram buscas, mas, até a última atualização, ele não havia sido localizado.

A perícia realizou levantamentos na residência e recolheu elementos que poderão auxiliar na apuração das circunstâncias da morte. O delegado plantonista também acompanhou os trabalhos no endereço.

Familiares da vítima estiveram no local durante o atendimento da ocorrência.

A motivação e a dinâmica do crime serão investigadas pela Polícia Civil.

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