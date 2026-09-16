Um homem de 74 anos foi encontrado morto dentro de uma residência na Rua Canjiro Takebe, no Jardim Casa Nova, em Araçatuba, na tarde desta quarta-feira (16). O filho da vítima é apontado como principal suspeito do homicídio.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o idoso já sem vida em um dos quartos do imóvel. Equipes da perícia e da Polícia Civil também estiveram no endereço.
Segundo informações preliminares obtidas no local, pai e filho tinham histórico de conflitos familiares. O suspeito havia voltado a morar com o pai.
A hipótese inicial é de que o crime tenha ocorrido durante a noite de terça-feira (15). O corpo teria permanecido no imóvel por mais de 12 horas antes de ser localizado.
Vestígios de sangue teriam sido removidos
Segundo informações apresentadas à Polícia Militar, o suspeito teria permanecido na residência após a morte e lavado áreas onde havia marcas de sangue.
Ainda conforme as informações preliminares, na tarde desta quarta-feira ele teria entrado em contato com uma familiar, comunicado a morte do pai e indicado onde o corpo estava.
A Polícia Militar foi então acionada.
Suspeito não foi localizado
O filho da vítima não foi encontrado no imóvel. Equipes policiais realizaram buscas, mas, até a última atualização, ele não havia sido localizado.
A perícia realizou levantamentos na residência e recolheu elementos que poderão auxiliar na apuração das circunstâncias da morte. O delegado plantonista também acompanhou os trabalhos no endereço.
Familiares da vítima estiveram no local durante o atendimento da ocorrência.
A motivação e a dinâmica do crime serão investigadas pela Polícia Civil.
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