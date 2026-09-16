Um homem de 74 anos foi encontrado morto dentro de uma residência na Rua Canjiro Takebe, no Jardim Casa Nova, em Araçatuba, na tarde desta quarta-feira (16). O filho da vítima é apontado como principal suspeito do homicídio.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o idoso já sem vida em um dos quartos do imóvel. Equipes da perícia e da Polícia Civil também estiveram no endereço.

Segundo informações preliminares obtidas no local, pai e filho tinham histórico de conflitos familiares. O suspeito havia voltado a morar com o pai.