Araçatuba ocupa a primeira posição no País nas exportações de três categorias de produtos entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) levantados pelo Observatório Econômico e divulgados nesta terça-feira (15).

O maior valor entre os três segmentos aparece nas exportações de leite e nata não concentrados e sem adição de açúcar ou outros edulcorantes, que movimentaram US$ 6,83 milhões no período.

Araçatuba também liderou o ranking brasileiro de obras de tripa, de baudruche, de bexiga ou de tendões, com US$ 3,38 milhões, e de tomates preparados ou conservados, com US$ 354,21 mil.

Município aparece entre primeiros colocados