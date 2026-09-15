Araçatuba ocupa a primeira posição no País nas exportações de três categorias de produtos entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) levantados pelo Observatório Econômico e divulgados nesta terça-feira (15).
O maior valor entre os três segmentos aparece nas exportações de leite e nata não concentrados e sem adição de açúcar ou outros edulcorantes, que movimentaram US$ 6,83 milhões no período.
Araçatuba também liderou o ranking brasileiro de obras de tripa, de baudruche, de bexiga ou de tendões, com US$ 3,38 milhões, e de tomates preparados ou conservados, com US$ 354,21 mil.
Município aparece entre primeiros colocados
Em outras categorias, Araçatuba também figura entre os municípios com maior volume de exportações do País.
Nas vendas externas de soro de leite e produtos constituídos por componentes naturais do leite, ficou na terceira posição nacional, com US$ 615,03 mil.
Na exportação de máquinas de lavar roupa, o município ocupou o quinto lugar, com US$ 664,07 mil.
Araçatuba também ficou em quinto lugar nas exportações de pentóxido de difósforo, ácido fosfórico e ácidos polifosfóricos, com US$ 88,8 mil, e de couros e peles, com US$ 31,32 mil.
Já na categoria de ácidos gordos monocarboxílicos industriais, óleos ácidos de refinação e alcoóis gordos industriais, o município alcançou a sexta posição nacional, com US$ 5,69 milhões.
A relação de produtos exportados inclui ainda fibras ópticas, geradores de gás, obras moldadas de ferro fundido, ferro ou aço, antibióticos, reboques e semirreboques, águas e outras bebidas não alcoólicas e álcool etílico.
Liderança também no Estado
No ranking paulista, Araçatuba ocupa a primeira posição nas exportações de leite e nata não concentrados; obras de tripa, de baudruche, de bexiga ou de tendões; soro de leite e produtos constituídos por componentes naturais do leite; e tomates preparados ou conservados.
O município também aparece entre os primeiros colocados do Estado em produtos como ácidos gordos monocarboxílicos industriais, couros e peles, máquinas de lavar roupa, obras moldadas de ferro fundido, ferro ou aço, fibras ópticas, pentóxido de difósforo, reboques e semirreboques.
Os dados utilizados no levantamento são do MDIC, responsável pela consolidação dos registros de comércio exterior.
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