15 de setembro de 2026
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ECONOMIA

Araçatuba lidera exportações do País em três produtos

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura Municipal de Araçatuba
Município aparece em 1º lugar nacional em leite e nata, derivados e tomates; dados consideram período de janeiro a agosto
Município aparece em 1º lugar nacional em leite e nata, derivados e tomates; dados consideram período de janeiro a agosto

Araçatuba ocupa a primeira posição no País nas exportações de três categorias de produtos entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) levantados pelo Observatório Econômico e divulgados nesta terça-feira (15).

O maior valor entre os três segmentos aparece nas exportações de leite e nata não concentrados e sem adição de açúcar ou outros edulcorantes, que movimentaram US$ 6,83 milhões no período.

Araçatuba também liderou o ranking brasileiro de obras de tripa, de baudruche, de bexiga ou de tendões, com US$ 3,38 milhões, e de tomates preparados ou conservados, com US$ 354,21 mil.

Município aparece entre primeiros colocados

Em outras categorias, Araçatuba também figura entre os municípios com maior volume de exportações do País.

Nas vendas externas de soro de leite e produtos constituídos por componentes naturais do leite, ficou na terceira posição nacional, com US$ 615,03 mil.

Na exportação de máquinas de lavar roupa, o município ocupou o quinto lugar, com US$ 664,07 mil.

Araçatuba também ficou em quinto lugar nas exportações de pentóxido de difósforo, ácido fosfórico e ácidos polifosfóricos, com US$ 88,8 mil, e de couros e peles, com US$ 31,32 mil.

Já na categoria de ácidos gordos monocarboxílicos industriais, óleos ácidos de refinação e alcoóis gordos industriais, o município alcançou a sexta posição nacional, com US$ 5,69 milhões.

A relação de produtos exportados inclui ainda fibras ópticas, geradores de gás, obras moldadas de ferro fundido, ferro ou aço, antibióticos, reboques e semirreboques, águas e outras bebidas não alcoólicas e álcool etílico.

Liderança também no Estado

No ranking paulista, Araçatuba ocupa a primeira posição nas exportações de leite e nata não concentrados; obras de tripa, de baudruche, de bexiga ou de tendões; soro de leite e produtos constituídos por componentes naturais do leite; e tomates preparados ou conservados.

O município também aparece entre os primeiros colocados do Estado em produtos como ácidos gordos monocarboxílicos industriais, couros e peles, máquinas de lavar roupa, obras moldadas de ferro fundido, ferro ou aço, fibras ópticas, pentóxido de difósforo, reboques e semirreboques.

Os dados utilizados no levantamento são do MDIC, responsável pela consolidação dos registros de comércio exterior.

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