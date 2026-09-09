09 de setembro de 2026
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DADOS ATUALIZADOS

Quantas pessoas vivem em Araçatuba? IBGE atualiza estimativa

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
IBGE aponta Araçatuba com quase 209 mil habitantes em 2026
IBGE aponta Araçatuba com quase 209 mil habitantes em 2026

Araçatuba continua entre os municípios mais populosos do interior paulista. A nova estimativa populacional divulgada pelo IBGE essa semana, aponta que a cidade chegou a 208.987 habitantes em 2026.

No ranking dos municípios paulistas, Araçatuba aparece na 42ª posição. Já Birigui, cidade vizinha e também importante polo da região Noroeste, tem população estimada em 123.655 moradores e ocupa o 67º lugar.

A diferença entre as duas cidades é de 85.332 habitantes — número equivalente à população de vários municípios paulistas de médio porte.

Araçatuba entre as maiores do interior

Os números colocam Araçatuba em uma posição de destaque no estado. A cidade aparece à frente de municípios conhecidos, como Santa Bárbara d’Oeste, Ferraz de Vasconcelos e Bragança Paulista.

No topo do ranking paulista está a capital, São Paulo, com 11,9 milhões de habitantes. Na sequência aparecem Guarulhos, Campinas e São Bernardo do Campo.

Outro destaque do levantamento é São José do Rio Preto, que chegou a 506.466 habitantes e permanece entre os dez municípios mais populosos do estado.

E o Brasil?

Segundo o IBGE, o Brasil tem uma população estimada em 214,2 milhões de habitantes em 2026. São Paulo continua sendo o estado mais populoso do país, com 46,1 milhões de pessoas.

Apesar do aumento no número absoluto de moradores, o ritmo de crescimento da população brasileira vem desacelerando. Entre 2025 e 2026, o crescimento estimado foi de 0,37%, abaixo dos 0,39% registrados no período anterior.

Os dados populacionais são utilizados, entre outras finalidades, como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos e para cálculos relacionados à distribuição de recursos públicos.

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