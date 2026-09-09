Araçatuba continua entre os municípios mais populosos do interior paulista. A nova estimativa populacional divulgada pelo IBGE essa semana, aponta que a cidade chegou a 208.987 habitantes em 2026.
No ranking dos municípios paulistas, Araçatuba aparece na 42ª posição. Já Birigui, cidade vizinha e também importante polo da região Noroeste, tem população estimada em 123.655 moradores e ocupa o 67º lugar.
A diferença entre as duas cidades é de 85.332 habitantes — número equivalente à população de vários municípios paulistas de médio porte.
Araçatuba entre as maiores do interior
Os números colocam Araçatuba em uma posição de destaque no estado. A cidade aparece à frente de municípios conhecidos, como Santa Bárbara d’Oeste, Ferraz de Vasconcelos e Bragança Paulista.
No topo do ranking paulista está a capital, São Paulo, com 11,9 milhões de habitantes. Na sequência aparecem Guarulhos, Campinas e São Bernardo do Campo.
Outro destaque do levantamento é São José do Rio Preto, que chegou a 506.466 habitantes e permanece entre os dez municípios mais populosos do estado.
E o Brasil?
Segundo o IBGE, o Brasil tem uma população estimada em 214,2 milhões de habitantes em 2026. São Paulo continua sendo o estado mais populoso do país, com 46,1 milhões de pessoas.
Apesar do aumento no número absoluto de moradores, o ritmo de crescimento da população brasileira vem desacelerando. Entre 2025 e 2026, o crescimento estimado foi de 0,37%, abaixo dos 0,39% registrados no período anterior.
Os dados populacionais são utilizados, entre outras finalidades, como referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos e para cálculos relacionados à distribuição de recursos públicos.
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