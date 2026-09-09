Araçatuba continua entre os municípios mais populosos do interior paulista. A nova estimativa populacional divulgada pelo IBGE essa semana, aponta que a cidade chegou a 208.987 habitantes em 2026.

No ranking dos municípios paulistas, Araçatuba aparece na 42ª posição. Já Birigui, cidade vizinha e também importante polo da região Noroeste, tem população estimada em 123.655 moradores e ocupa o 67º lugar.

A diferença entre as duas cidades é de 85.332 habitantes — número equivalente à população de vários municípios paulistas de médio porte.